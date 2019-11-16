Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Преображенскую церковь на острове Кижи откроют для посетителей в июне 2020 года

На реставрацию церкви потратили 508 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Преображенскую церковь - доминанту Кижского погоста, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, откроют для посетителей после десятилетней реставрации в июне 2020 года. Об этом в субботу на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума сообщила ТАСС директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова.

На эту тему

"Торжественное освящение пройдет 19 августа 2020 года, потому что это праздник Преображения Господня. Но для посетителей мы ее откроем раньше. Планируем, что в первых числах июня", - рассказала собеседница агентства.

На восстановление Преображенской церкви Кижского погоста израсходовали 508 млн рублей. Ее поэтапная реставрация началась в 2009 году. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тыс. лемешин - традиционных черепиц из осины.

"Мы завершили реставрацию церкви Преображения, которая была 40 лет закрыта, люди в нее войти не могли, а теперь уже все хотят попасть внутрь и увидеть, что же получилось. Особенный интерес вызывает иконостас конца XVII - начала XVIII века. Люди хотят его увидеть, потому что он особенный на Русском Севере: семь метров в высоту, 23,5 м в длину. Он сохранился весь у нас - 105 икон", - пояснила Богданова.

Директор музея также отметила, что в связи с открытием храма ожидается повышенный интерес к "Кижам". В том числе поэтому в следующем году увеличат число судозаходов на остров - с 591 до 700 рейсов.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКарелияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа
Речь идет как о продвижении за рубежом, так и в малых городах России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС