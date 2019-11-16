Преображенскую церковь на острове Кижи откроют для посетителей в июне 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Преображенскую церковь - доминанту Кижского погоста, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, откроют для посетителей после десятилетней реставрации в июне 2020 года. Об этом в субботу на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума сообщила ТАСС директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова.

"Торжественное освящение пройдет 19 августа 2020 года, потому что это праздник Преображения Господня. Но для посетителей мы ее откроем раньше. Планируем, что в первых числах июня", - рассказала собеседница агентства.

На восстановление Преображенской церкви Кижского погоста израсходовали 508 млн рублей. Ее поэтапная реставрация началась в 2009 году. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тыс. лемешин - традиционных черепиц из осины.

"Мы завершили реставрацию церкви Преображения, которая была 40 лет закрыта, люди в нее войти не могли, а теперь уже все хотят попасть внутрь и увидеть, что же получилось. Особенный интерес вызывает иконостас конца XVII - начала XVIII века. Люди хотят его увидеть, потому что он особенный на Русском Севере: семь метров в высоту, 23,5 м в длину. Он сохранился весь у нас - 105 икон", - пояснила Богданова.

Директор музея также отметила, что в связи с открытием храма ожидается повышенный интерес к "Кижам". В том числе поэтому в следующем году увеличат число судозаходов на остров - с 591 до 700 рейсов.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.