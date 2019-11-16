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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Речь идет о продвижении как за рубежом, так и в малых городах России
Министр культуры РФ Владимир Мединский и первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Владимир Мединский и первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом. Об этом заявил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

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На встрече один из французских журналистов отметил, что во Франции в основном демонстрируют российские фильмы, в которых показывают только плохую сторону жизни в России. В связи с этим у министра спросили, не планирует ли страна активнее продвигать свой национальный кинематограф на Запад.

"Что касается продвижения нашего кино за рубежом - это проблема, это наша боль, - сказал Мединский. - Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации [показов кино за рубежом]. Они со своей задачей не справляются".

© ТАСС

По словам министра, Фонду кино год назад также было поручено развивать кинотеатры в малых городах России. "Пока фонд и с этой задачей не справляется, - добавил Мединский. - Не может организовать компанию, которая будет этим заниматься. Какой уж там зарубеж!"

Министр также признал, что "предвзятость отборщиков российского кино тоже совершенно очевидна". По его словам, "она связана не столько с политическими воззрениями конкретных дистрибьютеров", сколько с тенденциями европейских кинофестивалей.

"Когда европейские прокатчики ориентированы именно на фестивали, вызывает недоумение, какие российские фильмы отбираются, - отметил министр. - Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль".

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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