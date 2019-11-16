Курентзис и Абдразаков выступят на сотом Зальцбургском фестивале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис и бас Ильдар Абдразаков примут участие в юбилейном, сотом Зальцбургском фестивале, который пройдет с 18 июля по 30 августа 2020 года в Австрии. Об этом сообщила в субботу президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер на презентации программы в рамках VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Зальцбургский фестиваль скоро отметит столетие, в честь этого будут открыты архивы, мы увидим программу фестиваля за все эти сто лет. Важна ретроспектива, важно оглянуться назад и увидеть, что дает силу, - двигаться вперед в искусстве, опираясь на прошлое, - подчеркнула Рабль-Штадлер. - Первой оперой, в самом начале фестиваля, был "Дон Жуан" Моцарта, великого сына Зальцбурга, и в этом году будет новая постановка этой оперы, которой продирижирует Теодор Курентзис. Режиссер - Ромео Кастеллуччи".

Российский певец Ильдар Абдразаков выступит в главной партии оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов". "Российские исполнители играют огромную роль", - заметила глава фестиваля.

Юбилейный смотр развернется на 48 площадках.

Зальцбургский фестиваль проходит каждое лето с 1920 года. В его программу входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.