Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Курентзис и Абдразаков выступят на сотом Зальцбургском фестивале

Этот фестиваль пройдет с 18 июля по 30 августа 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис и бас Ильдар Абдразаков примут участие в юбилейном, сотом Зальцбургском фестивале, который пройдет с 18 июля по 30 августа 2020 года в Австрии. Об этом сообщила в субботу президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер на презентации программы в рамках VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Зальцбургский фестиваль скоро отметит столетие, в честь этого будут открыты архивы, мы увидим программу фестиваля за все эти сто лет. Важна ретроспектива, важно оглянуться назад и увидеть, что дает силу, - двигаться вперед в искусстве, опираясь на прошлое, - подчеркнула Рабль-Штадлер. - Первой оперой, в самом начале фестиваля, был "Дон Жуан" Моцарта, великого сына Зальцбурга, и в этом году будет новая постановка этой оперы, которой продирижирует Теодор Курентзис. Режиссер - Ромео Кастеллуччи".

Российский певец Ильдар Абдразаков выступит в главной партии оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов". "Российские исполнители играют огромную роль", - заметила глава фестиваля.

Юбилейный смотр развернется на 48 площадках.

Зальцбургский фестиваль проходит каждое лето с 1920 года. В его программу входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
АвстрияРоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Авторы нового VR-проекта об Эрмитаже планируют посвятить его ночной жизни музея
Они намерены задействовать в проекте Константина Хабенского
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС