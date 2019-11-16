Совет Фонда кино одобрил выделение средств на продвижение кино в регионах в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Фонд кино уже точечно занимается продвижением российского кино в малых городах РФ, однако, по решению Совета организации, с 2020 года работа будет вестись в полном объеме. Об этом ТАСС сказал в субботу исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Ранее на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что "Фонд кино уже год не может организовать компанию, которая будет заниматься продвижением кино в малых городах России".

"Фонд кино уже ведет активную работу с регионами в части доставки контента в кинозалы, поддержанные организацией, - сказал Вячеслав Тельнов. - Пока это происходит точечно, однако Совет фонда одобрил выделение средств на полномасштабную работу в этом направлении, начиная с 2020 года".

Кроме того, продолжил Тельнов, фондом проводятся обучающие программы. "Так, 2 и 3 декабря, в рамках международного форума "Российский кинобизнес 2019" пройдет обучающая программа Фонда кино для представителей поддержанных кинозалов, о чем были оповещены все региональные органы исполнительной власти в сфере культуры", - сказал глава фонда.

Тельнов добавил, что эта инициатива фонда вызвала большой интерес. "Уже подтвердили свое участие свыше 150 представителей кинозалов, расположенных в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек", - пояснил он.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.