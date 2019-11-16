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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

В Эрмитаже представили Мадонну кисти Боттичелли из Галереи Уффици

По соседству с картиной разместили икону Богоматерь Умиление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представил в субботу в зале Леонардо да Винчи картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из коллекции Галереи Уффици. Выставка, на которой вместе с шедевром эпохи Возрождения представлены греческая икона того же канона и тактильная копия картины, открылась в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Одна из ранних работ Боттичелли из коллекции Галереи Уффици "Мадонна делла Лоджиа", написанная в 1467 году, находится в России с сентября, ранее она была представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. Выставочный проект предполагал, что после Владивостока картина переедет на время в Эрмитаж.

"Было известно две вещи: то, что картина прибудет в Петербург, и что Леонардо из Эрмитажа - и "Мадонна Литта", и "Мадонна Бенуа" - из этого зала уедут. И это потрясающая ситуация, когда мы можем сюда разместить картину, которая достойна их заменить, и никто не будет возражать и кричать, "куда вы дели Леонардо?". Картина Боттичелли приехала в специальном боксе, и итальянские коллеги, рассмотрев витрину, решили, что можно вынуть ее из бокса и разместить в зале. Мы долго обсуждали, что разместить во второй витрине, и решили показать икону Богоматерь Умиление", - рассказал журналистам перед открытием выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мадонна делла Лоджиа" и икона из коллекции Эрмитажа, которую впервые демонстрируют публике, относятся к одному иконографическому типу - "Богоматерь Элеуса" - "Умиление". В русской иконописи самым ярким примером такого изображения считается "Богоматерь Владимирская".

Шедевры Возрождения в Эрмитаже

Зал да Винчи, в котором сохранился эффектный декор, созданный в 1850-е годы зодчим А. И. Штакеншнейдером - один из самых посещаемых в Эрмитаже. В нем обычно хранят и демонстрируют две картины Леонардо, изображающие Мадонну с Младенцем. Одна из них была написана в 1490-1491 годах и приобретена в коллекцию Эрмитажа в 1865 году из фамильной галереи герцогов Литта в Милане, произведение условно именуется "Мадонна Литта". Вторая "Мадонна с Младенцем", написанная да Винчи в 1478 году, попала в эрмитажное собрание из коллекции семьи Бенуа в Петербурге, соответственно, она числится как "Мадонна Бенуа".

Эти две картины да Винчи из своей экспозиции Эрмитаж отправил на выставки во Франции и Италии, приуроченные к 500-летию со дня смерти гения эпохи Возрождения. Они вернутся на привычное место после завершения выставки картины Боттичелли 16 февраля 2020 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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