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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Французский коллекционер будет рассказывать Европе о российской культуре в своем блоге

Основатель Фонда New Rules Пьер-Кристиан Броше запустил блог на русском и английском языках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Основатель Фонда New Rules, коллекционер из Франции Пьер-Кристиан Броше запустил для европейских читателей блог "Российская культура". Об этом он рассказал в субботу на "Антипресс-конфренции: о чем говорят иностранные СМИ" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Мероприятие состоялось в площадке секции "Массовые коммуникации", которую возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Я открыл неделю назад новый блог. Наверное, вы знаете, что я уже семь лет веду передачу на канале "Россия К" "Моя любовь - Россия!". Многие мои друзья во Франции, Германии, Америке спрашивают: "Почему ты не делаешь передачу на английском языке?". Но на английском языке - это не задача канала. Поэтому я решил открыть блог, он называется "Культура России". Он двух языках - русском и английском. Мне хочется, чтобы на Западе люди могли понимать, что Россия - это не только Кремль, Путин, ребята в Крыму, а что есть очень много разных культур. За неделю получил около 5 тыс. просмотров".

Культура о СМИ: взгляд наизнанку

Дискуссия "антипресс-конфренции" коснулась также информации о спонсорской поддержке различными компаниями проектов в области культуры. Броше считает, что СМИ не должны умалчивать об участии той или иной компании в организации выставок и других культурных мероприятий.

"С прессой всегда есть одна проблема, особенно в России. Когда требуется спонсор, пресса - все редакции во всех городах - запрещает цитирование бренда, который финансирует проект, организует выставку в этом городе. Когда мы делали пресс-конференцию в 2009 году, посвященную выставке, организованной компанией "Мегафон", я сказал журналистам: понимаете, эта выставка здесь, потому что есть ряд компаний, которые нам позволили привезти два самолета работ в ваш город. И если вы их не цитируете, зачем им дальше поддерживать культуру? Они - моторы тех событий, которые происходят в регионах", - поделился он.

В дискуссии также принял участие писатель Евгений Водолазкин, автор романов "Лавр" и "Авиатор". Он отметил, что российские СМИ чаще интересует содержание романа, а западные больше хотят видеть писателя-борца. "Западные СМИ хотят услышать о том, как мы стоим на страже свободы. Но я занимаюсь своим делами и не очень смотрю по сторонам. Иностранные СМИ также хотят знать, оказывается ли на меня давление. Но на меня давление не оказывается. Я - как неуловимый Джо: неуловим, потому что его никто не ловит", - рассказал он.

Представители иностранных СМИ рассказали, что большой интерес иностранных читателей в Великобритании, Франции, Словении, США представляет российская культура, информация о новых театральных постановках и коллекциях крупных российских музеев, а также политика.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Теги
РоссияФранцияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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