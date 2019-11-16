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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Южная Корея может стать страной - гостем культурного форума в Петербурге в 2021 году

Как сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, между принимающей стороной и азиатским государством уже достигнуто предварительное согласие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Южная Корея может получить статус страны-гостя на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2021 году, достигнуто предварительное согласие между принимающей стороной и азиатским государством. Об этом сообщил журналистам в субботу на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В 2021 году по традиции [на форуме будет страна-гость]. Достигнута предварительная договоренность о том, что Корея станет специальной страной - гостем Петербургского культурного форума. Так что готовьтесь через два года увидеть здесь большую команду корейских деятелей культуры и искусства", - сказал Мединский журналистам после подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о проведении Года культурных обменов в 2020-2021 годах. В мероприятии принял участие министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Парк Янг-Ву.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияРеспублика КореяСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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