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Умер поэт Валерий Дударев

Ему было 54 года
Валерий Дударев LPetrovich/Wikimedia Commons
Описание
Валерий Дударев
© LPetrovich/Wikimedia Commons

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Поэт, филолог, заведующий отделом поэзии журнала "Юность" Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. Об этом в субботу сообщает издание "Литературная газета".

Обстоятельства и причины смерти не уточняются.

Валерий Дударев, по информации издания, являлся главным редактором журнала "Юность" в 2007-2019 годах.

Дударев - автор поэтических сборников "На склоне двадцатого века", "Где растут забытые цветы", "Глаголица", "Интонации", "Ветла". Лауреат литературных премий им. Александра Невского, Сергея Есенина. Стихи Дударева переводились на английский, болгарский, польский языки и публиковались в разных изданиях.

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