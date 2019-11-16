Работники культуры из регионов получили премию Луначарского на Культурном форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Премию имени Анатолия Луначарского, первого наркома просвещения РСФСР, в четвертый раз вручили в субботу на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Ее лауреатами стали работники культуры 11 регионов, впервые награду получила представительница Чечни.

С 2015 года премия вручается лучшим представителям нетворческих профессий, а имя Луначарского подчеркивает ее главную цель - уделить внимание рядовым труженикам сферы культуры.

"Действительно особенной" назвал премию министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на церемонии вручения. "У нас немало наград - высоких, государственных, почетных, общественных, - для творцов, для тех, кто создает нашу культуру. Но при этом на втором плане остаются простые люди, работники культуры, те, кто шьет костюмы для артистов, те, кто оборудует сцену, кто стоит за спиной у режиссера кинофильма и обеспечивает производство, музейные хранители, библиотекари, те, кто ухаживает в цирке за животными и многие другие", - сказал министр, подчеркнув, что "без тысяч этих простых людей никакое созидание в культуре было бы невозможно".

Премия-2019 вручена работникам культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чеченской Республики, Чувашии и Чукотского автономного округа. Традиционно она присуждена в девяти номинациях.

Десятилетия в культуре

Премию в номинации "Работник музея" получила заведующая реставрационной мастерской Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки Елена Денисова, более 40 лет проработавшая реставратором в одной галерее. По словам Денисовой, главное в ее работе - знания, терпение и занудство. "У меня одна запись в трудовой - картинная галерея имени Дейнеки, очень люблю свою работу. Пришла сюда научным сотрудником, а потом уже стала реставратором - училась, проходила курсы реставрации, стажировки в Одессе, во Львове. Пришла с сыном, которому был один год, а сейчас ему 45 лет и он тоже реставратор, искусствовед", - отметила в беседе с ТАСС Денисова.

В номинации "Работник театра" премию получила руководитель литературно-драматургической части Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Хеди Берсанукаева. Она 47 лет работает руководителем литературно-драматургической части театра и по совместительству ведет преподавательскую деятельность в Чеченском государственном университете на кафедре актерского искусства, рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

В номинации "Библиотекарь" победила специалист Центральной городской библиотеки города Южноуральск Челябинской области Татьяна Харитонова, как лучший преподаватель учреждения высшего, среднего специального образования или учреждения дополнительного образования детей в области культуры отмечена Маргарита Михайлова из Урмарской детской школы искусств Чувашии, в номинации "Работник цирка" отмечен ветеринарный врач Самарского государственного цирка Равиль Золкарнеев. Номинацию "Работник киностудии или кинопроката" выиграла начальник участка реставрации и восстановления фильмовых материалов Госфильмофонда Надежда Саплина из Московской области.

Танцы и музыка

В номинации "Работник культурно-досугового учреждения" награждена балетмейстер Дома культуры "Сахарник" из Тамбовской области Любовь Серпутько. Она работает в Доме культуры Знаменского района с 1997 года, а общий ее стаж составляет 25 лет. Среди ее воспитанников 125 детей. В управлении культуры области ТАСС рассказали, что Серпутько возглавляет ансамбль народного танца "Радуга", достойно представляющий регион на международных, всероссийских и межрегиональных фестивалях, конкурсах, смотрах, где ансамбль неоднократным становился лауреатом и обладателями Гран-при.

В номинации "Работник концертной организации" награду получила начальник филармонического отдела Белгородской государственной филармонии Лариса Барбар. Среди ее заслуг, отмеченных руководством при выдвижению на премию, создание, формирование и развитие абонентской системы филармонии. Благодаря многолетней работе музыковеда филармония предоставляет сегодня слушателям более 39 разных абонементов для детей, студентов, взрослых. "Я 23 года работаю в филармонии, практически весь процесс развития филармония прошел совместно с моей работой. Были и удачи, и неудачи, но надеюсь, что все-таки мы чего-то добились. Наша работа как у представителей МВД - сверху не видна, но весьма существенна. Мне приходится планировать всю работу филармонии на два года вперед, а у нас очень большой коллектив", - сообщила ТАСС музыковед.

За сохранение наследия

В номинации "Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры" премия присуждена двоим работникам культуры. Первый победитель - специалист по обеспечению работы аудиостудии, сервера информационно-методического отдела Псковского областного центра народного творчества Анатолий Чиликин. Он трудится в псковском областном центре народного творчества с 2000 года, обеспечивает звукотехническое сопровождение значимых региональных культурных проектов. Среди них - Дни воинской Славы, Всероссийский фестиваль юных исполнителей народной песни "У Лукоморья", областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, патриотическая акция "Воинский подвиг глазами детей". Чиликин также занимается оцифровкой уникального звукового материала, записанного в многолетних фольклорно-этнографических экспедициях в Псковской области специалистами центра народного творчества. Чиликин оцифровал более 700 обрядовых и календарных песен, это позволило сохранить культурное наследие и сделать его доступным для современного слушателя, - рассказала ТАСС первый заместитель директора псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая.

Второй победитель этой номинации - заведующая отделом национальной культуры народов Севера Дома народного творчества городского округа Анадырь (Чукотский автономный округ) Елена Тевлянкау. В "Доме народного творчества" ТАСС рассказали, что в своей жизни Елена успела поработать почтальоном, медицинской сестрой, уборщицей, лаборантом химлаборатории, но в конце концов стала настоящей хранительницей уникальной аборигенной культуры народов, населяющих Чукотку: чукчей, эскимосов, эвенов, коряков. Под ее руководством национальный отдел проводит мастер-классы по танцевальным культурам: чукчей, эскимосов и эвенов, творческие вечера со знатоками и носителями культуры. В ее послужном списке множество благодарностей, почетных грамот, дипломов от губернатора округа, окружной Думы и министра культуры РФ.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.