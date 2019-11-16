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Михаил Гусман представил зрителям фильм про посла СССР в США Анатолия Добрынина

Картина рассказывает про сложные отношения между США и СССР во время Карибского кризиса
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман Александр Щербак/ТАСС
Описание
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьера документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла", приуроченная к столетию со дня рождения дипломата, состоялась в субботу в московском киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Роль выдающихся дипломатов в нашей литературе, в нашей документалистике недостаточно, мне кажется, оценена. Часто случается, что мы знаем какие-то имена, но, к сожалению, мало знаем об их выдающихся и очень важных делах <...> В этом фильме очень важен смысл, а не биография. Это главное - роль дипломата в кризисные дни", - сказал ТАСС автор фильма Гусман.

Лента рассказывает про сложные отношения между США и СССР во время Карибского кризиса. В картине использованы архивные интервью Добрынина, а также совершенно секретные телеграммы, которые посылались в Москву. В фильм также вошли интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, американским дипломатом Генри Киссинджером, Робертом Кеннеди - младшим.

Автор фильма был лично знаком с дипломатом. "Так случилось, что я несколько раз встречался с Анатолием Федорович Добрыниным в далеком, страшно сказать, 1975 году еще совсем молодым человеком. Я брал у него большое интервью уже за год до его кончины. И я достаточно глубоко изучил тот вклад, который внес Анатолий Федорович в российскую дипломатию, в нашу внешнеполитическую историю. А что касается его вклада в то, что мир удержался на грани войны в результате Карибского кризиса - это особая история. Роль Добрынина в истории Карибского кризиса просто трудно переоценить", - подчеркнул Гусман.

На премьеру также пришли российский модельер Валентин Юдашкин, режиссер Юлий Гусман, телеведущий, актер Леонид Якубович и другие звездные гости.

Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году, его кандидатуру выставил Никита Хрущев. Дипломат занимал эту должность почти четверть века. Добрынину довелось иметь дело с шестью американскими президентами - Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 году.

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