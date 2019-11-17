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Хор училища имени Гнесиных завоевал Гран-при Варшавского международного фестиваля

Российские артисты выступали в категории "Взрослый смешанный хор"

ВАРШАВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Академический хор вокального отдела музыкального училища имени Гнесиных "Solo хор" завоевал Гран-при и первое место XIV Варшавского международного фестиваля хоров "Varsovia Cantat 2019". Итоги состоявшегося в ходе фестиваля конкурса подвели в воскресенье в концертном зале Университета музыки имени Фредерика Шопена.

Российские артисты выступали в категории "Взрослый смешанный хор". Они исполнили на конкурсе песню Сергея Рахманинова "Тебе поем", русскую народную песню "Белая черемуха" в обработке Михаила Серкова, хоровую симфонию "Перезвоны" и песню Ромуальда Твардовского "Може" ("Morze", в переводе с польского языка - "Море"), которая прозвучала на польском языке.

По словам художественного руководителя "Solo хор" Елены Колмаковой, получение Гран-при на варшавском конкурсе - еще одно подтверждение тому, что "российская вокальная и хоровая школа самая лучшая". "Мы всегда едем за победой, но все зависит от конкуренции, от настроения и вкусов жюри, хотя мы уверены, что все было абсолютно объективно. В этот раз мы просто были лучшими", - указала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как хор из России принимают в Польше, учитывая напряженность в политических отношениях двух стран, Колмакова заверила, что все было замечательно. "Не было ни одного случая, чтобы кто-то грубо ответил, высказался как-то в наш адрес. Все очень мило, любезно, всегда с улыбкой и готовностью помочь. Никаких проблем", - сказала она.

Варшавский фестиваль хоров "Varsovia Cantat 2019" состоялся в Варшаве уже в 14-й раз. Для участия в этом престижном международном творческом смотре в Варшаву помимо хора из России и коллективов из разных регионов Польши съехались вокалисты из Индонезии, Латвии, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.

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