Театр армии возвратил на сцену свой легендарный спектакль "Барабанщица"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) в преддверии своего 90-летия и 75-летия Великой Победы восстановил легендарный спектакль "Барабанщица", впервые поставленный в 1959 году по одноименной пьесе Афанасия Салынского. Пресс-показ возобновленного спектакля состоится в понедельник, премьера объявлена на 19 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Постановку новой версии "Барабанщицы" осуществил главный режиссер Театра армии, народный артист РФ Борис Морозов", - проинформировала собеседница агентства.

Она напомнила, что премьера знаменитого спектакля состоялась 29 января 1959 года на сцене Театра Советской армии. С тех пор "Барабанщица" была показана более 700 раз, а главную роль в спектакле играли великие актрисы Людмила Фетисова, Людмила Касаткина, Нина Сазонова и Алина Покровская. "Сейчас роль Нилы Снижко исполнит Ольга Герасимова (во втором составе Мария Белоненко)", - уточнила представитель пресс-службы.

По ее словам, действие перенесет зрителей в 1943 год. Маленький городок освобожден от фашистов, но еще вовсю идет война. Девушка Нила Снижко работает дворником. В городе она окружена стеной ненависти - на ней клеймо фашистской пособницы, предательницы Родины. Ведь во время оккупации она работала переводчицей в гестапо.

"Им всем невдомек, каково это - быть подпольщицей, работать в тылу врага по спецзаданию, "служить" фашистам. Нельзя открыться даже сейчас - немцы оставили в городе своих шпионов. Мужественная девушка остается бойцом "невидимого фронта", получив задание выявить вражеских агентов среди своих", - продолжила пересказ сюжета представитель пресс-службы.

При этом она отметила, что "война обнажает в людях не только чистые человеческие чувства, но и пороки: в "Барабанщице" остро показаны ревность, корысть и стяжательство". "Героиня гибнет не от рук врага, а от пособничества фашистам чиновника, трясущегося за свое положение", - заключила собеседница агентства.

Новая версия

Своим мнением о новой версии спектакля поделился постановщик Борис Морозов. "Несомненно, современная жизнь диктует свежий взгляд на сценическое решение и прочтение легендарной пьесы, но мы бережно сохраним главное - авторский замысел о патриотизме, вере и высоком служении Отчизне", - заявил он.

"Это не просто бытовое повествование о событиях того сурового времени. Эта пьеса наполнена поэтикой жизни, поэтикой отношения к Родине. Через жизнь людей, опаленных войной, проступают такие понятия, как сила веры, крепость духа, честь и верность Родине. Именно эти качества помогают главной героине выстоять в борьбе за счастливое будущее", - убежден режиссер.

Он подчеркнул, что для Театра армии эта постановка связывает два важных исторических события - 90-летие самого театра и 75-летие Великой Победы.

"Барабанщица" откроет фестиваль

Морозов также сообщил, что премьера "Барабанщицы" откроет в Театре Российской армии фестиваль военных драматических театров "Звездная маска".

"Фестиваль военных драматических театров Министерства обороны, который будет уже пятым по счету, пройдет в период с 19 по 25 ноября при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ и департамента культуры Министерства обороны РФ. В этом году он посвящен Году театра в России", - сказал главный режиссер ЦАТРА.

Он отметил, что основная цель фестиваля - обмен творческим опытом и дальнейшее развитие культуры в российской армии, совершенствование таланта и мастерства артистов армейских и флотских театров. Репертуар пятой "Звездной маски" разнообразен по темам и жанрам. При этом в спектаклях, которые включены в программу смотра, отчетливо и весомо звучит военно-патриотическая тема.

Согласно афише, участниками фестиваля станут драматический театр Северного Флота из Мурманска со спектаклем "Туман над заливом" Исидора Штока, драматический театр им. Вишневского Балтийского Флота из Кронштадта с постановкой "Счастье мое" Александра Червинского, драматический театр им. Б. Лавренева Черноморского Флота из Севастополя привезет спектакль "Под холщовыми небесами" Аркадия Аверченко и Саши Черного, драматический театр Восточного военного округа из Уссурийска покажет спектакль "Жар-птица" Александра Колкера, а драматический театр Тихоокеанского Флота из Владивостока представит постановку "Любовь людей" Дмитрия Богославского.

Кроме того, в программу фестиваля включены обсуждения спектаклей, актерские клубы театров-участников, показы эскизов спектаклей по пьесам молодых авторов, создаваемых в рамках проекта "Мастерская молодой драматургии и режиссуры". Также для участников "Звездной маски" состоится мастер-класс главного режиссера Театра армии Бориса Морозова.