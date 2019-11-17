Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Театр армии возвратил на сцену свой легендарный спектакль "Барабанщица"

Его премьера состоится 19 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) в преддверии своего 90-летия и 75-летия Великой Победы восстановил легендарный спектакль "Барабанщица", впервые поставленный в 1959 году по одноименной пьесе Афанасия Салынского. Пресс-показ возобновленного спектакля состоится в понедельник, премьера объявлена на 19 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Постановку новой версии "Барабанщицы" осуществил главный режиссер Театра армии, народный артист РФ Борис Морозов", - проинформировала собеседница агентства.

Она напомнила, что премьера знаменитого спектакля состоялась 29 января 1959 года на сцене Театра Советской армии. С тех пор "Барабанщица" была показана более 700 раз, а главную роль в спектакле играли великие актрисы Людмила Фетисова, Людмила Касаткина, Нина Сазонова и Алина Покровская. "Сейчас роль Нилы Снижко исполнит Ольга Герасимова (во втором составе Мария Белоненко)", - уточнила представитель пресс-службы.

По ее словам, действие перенесет зрителей в 1943 год. Маленький городок освобожден от фашистов, но еще вовсю идет война. Девушка Нила Снижко работает дворником. В городе она окружена стеной ненависти - на ней клеймо фашистской пособницы, предательницы Родины. Ведь во время оккупации она работала переводчицей в гестапо.

"Им всем невдомек, каково это - быть подпольщицей, работать в тылу врага по спецзаданию, "служить" фашистам. Нельзя открыться даже сейчас - немцы оставили в городе своих шпионов. Мужественная девушка остается бойцом "невидимого фронта", получив задание выявить вражеских агентов среди своих", - продолжила пересказ сюжета представитель пресс-службы.

При этом она отметила, что "война обнажает в людях не только чистые человеческие чувства, но и пороки: в "Барабанщице" остро показаны ревность, корысть и стяжательство". "Героиня гибнет не от рук врага, а от пособничества фашистам чиновника, трясущегося за свое положение", - заключила собеседница агентства.

Новая версия

Своим мнением о новой версии спектакля поделился постановщик Борис Морозов. "Несомненно, современная жизнь диктует свежий взгляд на сценическое решение и прочтение легендарной пьесы, но мы бережно сохраним главное - авторский замысел о патриотизме, вере и высоком служении Отчизне", - заявил он.

"Это не просто бытовое повествование о событиях того сурового времени. Эта пьеса наполнена поэтикой жизни, поэтикой отношения к Родине. Через жизнь людей, опаленных войной, проступают такие понятия, как сила веры, крепость духа, честь и верность Родине. Именно эти качества помогают главной героине выстоять в борьбе за счастливое будущее", - убежден режиссер.

Он подчеркнул, что для Театра армии эта постановка связывает два важных исторических события - 90-летие самого театра и 75-летие Великой Победы.

"Барабанщица" откроет фестиваль

Морозов также сообщил, что премьера "Барабанщицы" откроет в Театре Российской армии фестиваль военных драматических театров "Звездная маска".

"Фестиваль военных драматических театров Министерства обороны, который будет уже пятым по счету, пройдет в период с 19 по 25 ноября при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ и департамента культуры Министерства обороны РФ. В этом году он посвящен Году театра в России", - сказал главный режиссер ЦАТРА.

Он отметил, что основная цель фестиваля - обмен творческим опытом и дальнейшее развитие культуры в российской армии, совершенствование таланта и мастерства артистов армейских и флотских театров. Репертуар пятой "Звездной маски" разнообразен по темам и жанрам. При этом в спектаклях, которые включены в программу смотра, отчетливо и весомо звучит военно-патриотическая тема.

Согласно афише, участниками фестиваля станут драматический театр Северного Флота из Мурманска со спектаклем "Туман над заливом" Исидора Штока, драматический театр им. Вишневского Балтийского Флота из Кронштадта с постановкой "Счастье мое" Александра Червинского, драматический театр им. Б. Лавренева Черноморского Флота из Севастополя привезет спектакль "Под холщовыми небесами" Аркадия Аверченко и Саши Черного, драматический театр Восточного военного округа из Уссурийска покажет спектакль "Жар-птица" Александра Колкера, а драматический театр Тихоокеанского Флота из Владивостока представит постановку "Любовь людей" Дмитрия Богославского.

Кроме того, в программу фестиваля включены обсуждения спектаклей, актерские клубы театров-участников, показы эскизов спектаклей по пьесам молодых авторов, создаваемых в рамках проекта "Мастерская молодой драматургии и режиссуры". Также для участников "Звездной маски" состоится мастер-класс главного режиссера Театра армии Бориса Морозова.

Реклама на ТАСС
Фильм "Ford против Ferrari" возглавил российский прокат в выходные
Картина за четыре дня собрала более 214 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС