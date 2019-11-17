Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фильм "Ford против Ferrari" возглавил российский прокат в выходные

Картина за четыре дня собрала более 214 млн рублей
Телеведущий Арчи (Артур Цветков) (слева) на премьере фильма "Ford против Ferrari" в кинотеатре "Москва" Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Телеведущий Арчи (Артур Цветков) (слева) на премьере фильма "Ford против Ferrari" в кинотеатре "Москва"
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 14 по 17 ноября.

На эту тему
"Ford против Ferrari": фильм о гонках, который нельзя пропустить даже тем, кто их не любит

Американский фильм режиссера Джеймса Мэнголда в жанре биографической драмы вышел в российский прокат 14 ноября. Картина основана на книге американского писателя и журналиста Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане". Главные роли в фильме сыграли Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал, Джош Лукас, Ноа Джуп и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский приключенческий боевик "Ангелы Чарли" (Charlie's Angels) режиссера Элизабет Бэнкс, собравший 70,5 млн рублей и вышедший в российский прокат 14 ноября. Картина является продолжением одноименного телесериала и третьим полнометражным фильмом медиафраншизы "Ангелы Чарли". Главные роли в фильме сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Элизабет Бэнкс, Патрик Стюарт и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось американскому анимационному фильму "Семейка Аддамс" (The Addams Family), основанному на комиксах Чарльза Аддамса. Мультфильм вышел в российский прокат 31 октября и собрал с 14 по 17 ноября 69,7 млн рублей. Режиссеры картины - Грег Тирнан и Конрад Вернон. Картина повествует о семье Аддамс, которая сталкивается с хитрой телеведущей Марго Нидлер. Мультфильм озвучивали Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер и другие актеры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Театр армии возвратил на сцену свой легендарный спектакль "Барабанщица"
Его премьера состоится 19 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС