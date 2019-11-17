Фильм "Ford против Ferrari" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 14 по 17 ноября.

фильм о гонках, который нельзя пропустить даже тем, кто их не любит

"Ford против Ferrari": фильм о гонках, который нельзя пропустить даже тем, кто их не любит

Американский фильм режиссера Джеймса Мэнголда в жанре биографической драмы вышел в российский прокат 14 ноября. Картина основана на книге американского писателя и журналиста Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане". Главные роли в фильме сыграли Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал, Джош Лукас, Ноа Джуп и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский приключенческий боевик "Ангелы Чарли" (Charlie's Angels) режиссера Элизабет Бэнкс, собравший 70,5 млн рублей и вышедший в российский прокат 14 ноября. Картина является продолжением одноименного телесериала и третьим полнометражным фильмом медиафраншизы "Ангелы Чарли". Главные роли в фильме сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Элизабет Бэнкс, Патрик Стюарт и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось американскому анимационному фильму "Семейка Аддамс" (The Addams Family), основанному на комиксах Чарльза Аддамса. Мультфильм вышел в российский прокат 31 октября и собрал с 14 по 17 ноября 69,7 млн рублей. Режиссеры картины - Грег Тирнан и Конрад Вернон. Картина повествует о семье Аддамс, которая сталкивается с хитрой телеведущей Марго Нидлер. Мультфильм озвучивали Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер и другие актеры.