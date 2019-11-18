Оператор фильма "Джокер" получил главный приз фестиваля операторского искусства в Польше

Шер стал обладателем статуэтки в виде золотой жабы. "Джокер" получил приз зрительских симпатий. По словам Шера, авторы этой картины "хотели создать не только коммерческий фильм, но и работу с элементами искусства".

"Серебряная жаба" досталась оператору драмы "Два Папы" (2019) режиссера Фернанду Мейреллиша Сезару Шарлони, а третье место и бронзовую статуэтку вручили Владимиру Смутны за черно-белую съемку фильма "Раскрашенная птица" (2019) Вацлава Маргоула.

Всего в ходе фестиваля присуждались награды в 10 разных категориях. Большим событием стал визит в Торунь режиссера Квентина Тарантино, который вместе с Робертом Ричардсоном получил награду для дуэта "режиссер-оператор". Оба заявили, что гордятся этим.

"Я женился только в этом году. Первый раз. А до этого я был женат именно на этом человеке", - сказал в шутку Тарантино о своем кинооператоре, поблагодарив его за большой вклад в совместную работу.

В завершение фестиваля "Золотую жабу" получил американский актер Ричард Гир. "В этом году мне исполнилось 70 лет. Я не чувствую этого возраста, но он есть. Всю свою жизнь я провел, играя в кино. Это был способ понять, кто я на самом деле. Я вживался в разных персонажей, которых создавали другие, но в каждом из них есть частичка моей души, моей крови. Мне кажется, есть что-то, что объединяет меня со зрителями. Это эмоции. Когда мы вместе смотрим фильм, мы чувствуем, что нас трогают или пугают одни и те же вещи", - сказал он в своей речи.

Фестиваль кинооператорского искусства EnergaCamerimage состоялся в Торуни уже в 27 раз. Сообщается, что в будущем он будет проводиться в этом городе ежегодно, так как Министерство культуры и национального наследия республики выделило средства на создание Европейского кинематографического центра Camerimage. До 2025 года под этот проект будет построено новое здание.