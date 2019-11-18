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Гастроли Приморской сцены Мариинского театра начались в Улан-Удэ

Они продлятся до 22 ноября
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© Геннадий Шишкин/пресс-служба Мариинского театра/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. /ТАСС/. Артисты Приморской сцены Мариинского театра из Владивостока впервые выступят в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова с 18 по 22 ноября при поддержке федеральной программы "Большие гастроли". Об этом сообщил журналистам замминистра культуры республики Николай Емонаков.

"На этой неделе мы встречаем Приморскую сцену Мариинского театра - это один из самых современных театров России. Это первые их полноформатные гастроли у нас, приехали 190 человек. Сегодня и завтра мы увидим оперу "Царская невеста", 20 ноября - оперу "Лючия ди Ламмермур", 21 ноября - гала-концерт, 22 ноября - оперу "Тоска", - сказал Емонаков.

Главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков уточнил, что спектакли, которые представят в Улан-Удэ, являются собственными постановками театра во Владивостоке. "Не секрет, что большая часть репертуара Мариинского театра во Владивостоке - это переносы спектаклей из Санкт-Петербурга или отправленные нам на какое-то время декорации, костюмы или сделанные дубликаты. Но в Улан-Удэ мы привезли наши собственные постановки", - пояснил Смелков.

Гастроли также сопровождает просветительский проект "Театральное предисловие": за час до начала спектакля или концерта, отмеченного в афише, музыковед, пианистка и автор проекта Наталья Рогудеева расскажет зрителям о предстоящем событии. "Это будет беседа о спектакле, об истории его создания, об особенностях его музыкального языка и драматургии, его постановки и исполнительской интерпретации", - пояснила заведующая оперной труппой Приморской сцены Мариинского театра Елена Глушенко.

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах. В 2019 году в Улан-Удэ выступили артисты Новокузнецкого драматического театра и Театра юного зрителя "Саби" из Владикавказа. В свою очередь Русский драмтеатр им. Н. А. Бестужева из Улан-Удэ представил постановки в Новокузнецке, а Бурятский театр кукол "Ульгэр" - в регионах Северного Кавказа.

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РоссияБурятияДальний Восток
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