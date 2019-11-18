МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка "Сокровища музеев России", на которой представили уникальные произведения искусства из региональных музеев, завершила тур по России, в ходе которого посетить экспозицию получили возможность жители девяти городов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе фонда "Моя история", который выступает соорганизатором выставки.

"Выставка "Сокровища музеев России" завершила арт-тур по стране. Более 1,5 млн человек стали участниками девяти крупнейших вернисажей выставки "Сокровища музеев России", что сравнимо с посещаемостью крупнейших мировых экспозиций. География экспозиции простирается через всю страну. Москва, Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Пермь, Южно-Сахалинск, Воронеж Астрахань, Омск стали участниками глобального проекта, старт которому в ноябре 2018 года дал президент Российской Федерации В.В. Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - сказали в пресс-службе.

В фонде отметили, что на выставке представили 150 экспонатов из художественных коллекций региональных музеев, среди которых произведения Шишкина, Левитана, Врубеля, Репина, Айвазовского и других отечественных художников, которые ранее не покидали пределы своих регионов или даже находились в хранилищах. Работы охватили все жанры живописи - портрет, пейзаж, исторические полотна и жанровые сцены. Программа выставки включала также просветительные мероприятия: лекции, мастер-классы, кинопоказы и встречи с интересными людьми. Все мероприятия, аудиогид и вход на выставки были свободными.

"Экспозиции наглядно продемонстрировали художественные сокровища российской провинции, - сообщили в пресс-службе. - Сформированные усилиями нескольких поколений коллекционеров, музейных работников, художников и их наследников, они преодолевают стереотипные представления о провинциальных музеях. Хронологически выставочная коллекция охватывает период с XVII до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков уникальных произведений ключевых российских художников (от иконы до соцреализма), собранные из различных уголков страны".

Успешный опыт

По словам организатора выставки Ивана Есина, выставка с самого начала вызвала широкий общественный интерес. "Ее посетило в Центральном выставочном зале "Манеж" (где выставка состоялась в ноябре 2018 года) более 250 000 человек за небольшой период времени. В общероссийском рейтинге художественных экспозиций она заняла первое место среди 50 участников. Арт-тур по стране стал наглядным подтверждением популярности выставки. Теперь эстафетную палочку по популярности и уровню организации принял следующий наш проект "Память поколений", который также поедет в арт-тур по стране", - цитирует пресс-служба Есина. Организаторы выставки - проект "Россия - Моя история", Государственная Третьяковская галерея и Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО". Саму экспозицию подготовили Патриарший совет по культуре и Министерство культуры РФ.