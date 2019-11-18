Русский музей покажет театральные постановки детям-сиротам на благотворительном фестивале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей примет в своих дворцах 300 детей-сирот, для которых подготовлены экскурсии и театральные представления в рамках благотворительного фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга - детям", открывшегося в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Русский музей впервые принимает участие в фестивале, который проводится с 1992 года для того, чтобы воспитанники детских домов Ленинградской области могли познакомиться с историко-архитектурным наследием Петербурга и драматическим искусством, расширить кругозор. Программа фестиваля включает экскурсии по старинным особнякам города и показ в их стенах детских спектаклей, которые органично вписываются в исторический интерьер. В рамках проекта проводятся творческие встречи зрителей с артистами, обсуждения спектаклей.

"В 2019 году Русский музей присоединился к благотворительному театральному фестивалю для воспитанников детских домов Ленинградской области "Дворцы Санкт-Петербурга - детям!". С 18 по 24 ноября Мраморный, Строгановский, Михайловский дворцы и Михайловский замок примут 300 детей-сирот. Помимо общего ознакомления с экспозицией и памятниками архитектуры, детей ждут театральные представления", - говорится в сообщении музея.

Во дворцах Русского музея покажут детские спектакли "Ловец снов", "Сердце Великана", "Снежная королева" и другие представления. В фестивале также принимает участие Российский этнографический музей и восемь театральных коллективов Петербурга: драматерапевтический проект "Время жить", Театр импровизации 3:16, Петербургский плейбек-театр "Давайте посмотрим!", Театр Небесные Бродяги, Санкт-Петербургский драматический театр "Алгоритм", Театр-мастерская "Сказки про глупых взрослых", Мульти-театр, Театр "НеМы". Организатором мероприятия выступил театр "Комедианты" при поддержке правительства Ленинградской области совместно с общественной организацией "Аутсайдервиль".

Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, в нем примут участие воспитанники 14 детских домов.