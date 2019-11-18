Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Русский музей покажет театральные постановки детям-сиротам на благотворительном фестивале

В мероприятии примут участие 300 детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей примет в своих дворцах 300 детей-сирот, для которых подготовлены экскурсии и театральные представления в рамках благотворительного фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга - детям", открывшегося в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Русский музей впервые принимает участие в фестивале, который проводится с 1992 года для того, чтобы воспитанники детских домов Ленинградской области могли познакомиться с историко-архитектурным наследием Петербурга и драматическим искусством, расширить кругозор. Программа фестиваля включает экскурсии по старинным особнякам города и показ в их стенах детских спектаклей, которые органично вписываются в исторический интерьер. В рамках проекта проводятся творческие встречи зрителей с артистами, обсуждения спектаклей.

"В 2019 году Русский музей присоединился к благотворительному театральному фестивалю для воспитанников детских домов Ленинградской области "Дворцы Санкт-Петербурга - детям!". С 18 по 24 ноября Мраморный, Строгановский, Михайловский дворцы и Михайловский замок примут 300 детей-сирот. Помимо общего ознакомления с экспозицией и памятниками архитектуры, детей ждут театральные представления", - говорится в сообщении музея.

Во дворцах Русского музея покажут детские спектакли "Ловец снов", "Сердце Великана", "Снежная королева" и другие представления. В фестивале также принимает участие Российский этнографический музей и восемь театральных коллективов Петербурга: драматерапевтический проект "Время жить", Театр импровизации 3:16, Петербургский плейбек-театр "Давайте посмотрим!", Театр Небесные Бродяги, Санкт-Петербургский драматический театр "Алгоритм", Театр-мастерская "Сказки про глупых взрослых", Мульти-театр, Театр "НеМы". Организатором мероприятия выступил театр "Комедианты" при поддержке правительства Ленинградской области совместно с общественной организацией "Аутсайдервиль".

Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, в нем примут участие воспитанники 14 детских домов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Disney представила график премьер до 2023 года
У многих из проектов еще нет названий, но даты их релизов уже определены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС