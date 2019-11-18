Театр на Малой Бронной поставил "Слово о полку Игореве" в исполнении хора охранников

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московский театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова готов представить публике спектакль Кирилла Вытоптова "Слово о полку Игореве" по мотивам одноименного шедевра древнерусской литературы конца ХII века в исполнении хора охранников. Во вторник состоится пресс-показ новой постановки, премьера которой объявлена на 20 и 21 ноября, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

"Кирилл Вытоптов, который много и успешно работал с классическими произведениями, на этот раз взял за основу текст "Слова о полку Игореве", но соединил его с современной темой. В спектакле текст памятника древнерусской литературы попадает в уста современных охранников и соединятся с личными историями реальных людей", - пояснила собеседница агентства.

Своеобразный синтез

Своим видением спектакля поделился и режиссер Кирилл Вытоптов. "То, что мы делаем сейчас в спектакле, - это своеобразный синтез, потому что классический текст соединяется с современными реалиями. Именно на этом стыке ищу для себя новое направление", - подтвердил режиссер.

"Меня давно заинтересовала тема охранников, истории этих людей, - продолжил он. - Ведь охрана - это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Походив один день по улицам, понимаешь, что на каждом углу, за каждой дверью сидит взрослый мужчина, который что-то охраняет. В его обязанностях - охранять, не пускать, защищать. Я предложил артистам сконцентрироваться на этом явлении. Мы с актерами выясняли у людей, которые служат в охране, что же все-таки из себя представляет их работа, какие мифы существуют вокруг нее, почему сильный зрелый мужчина выбирает это занятие".

При этом режиссер заявил, что "не ставил задачей создать документальный спектакль". "Мне хотелось соединить эту тему с какой-то парадоксальной фактурой, чтобы не было чистой документалистики. Так появилась идея "Слова". Для меня все-таки это фантастическая история, условная. Именно условность дает нам возможность использовать разные театральные решения, искать новый язык, новые повороты", - сказал Вытоптов.

В команде с режиссером-постановщиком Кириллом Вытоптовым над спектаклем работают драматург Саша Денисова, художник Нана Абдрашитова и композитор Владимир Горлинский.

Исполнителями ролей выступают артисты Лина Веселкина, Егор Барановский, Дмитрий Варшавский, Аскар Нигамедзянов, Олег Полянцев, Андрей Субботин, Леонид Тележинский, Александр Терешко, Дмитрий Цурский, Владимир Яворский. Спектакль идет на Малой сцене, продолжительность - 1 час 30 минут.

О Кирилле Вытоптове

Кирилл Вытоптов окончил культорологический факультет Челябинской Государственной академии культуры и искусства и режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС (мастерская Олега Кудряшова).

С 2011 года - штатный режиссер Московского театра "Современник". Актер Liquid Theatre (Москва - Челябинск), педагог по актерскому мастерству мастерской Олега Кудряшова (ГИТИС), участник лабораторий в Южно-Сахалинске, Рыбинске, Новошахтинске, Самаре, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге.

Поставил более десятка спектаклей на разных театральных площадках страны. Среди них: Дж. Боккаччо "Декамерон" (Театр "Современник"), А. П. Чехов "Чайка. Часть III" (Совместный проект продюсерской группы Vottebe и Электротеатра Станиславский), Б. Брехт "Мамаша Кураж и ее дети" (Мастерская П. Фоменко), А. Н. Островский "Лес" (Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург), А. П. Чехов "Сережа" (Театр "Современник").