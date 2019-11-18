Ансамбль танца имени Игоря Моисеева выступит в Португалии и Испании

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) отправляется во вторник в большой гастрольный тур по Португалии и Испании. Выступления в этих странах пройдут с 20 ноября по 4 декабря, сообщила ТАСС заместитель директора ансамбля Алла Гладких.

"Начнется гастрольный тур в Португалии", - сказала собеседница агентства. "За всю историю ансамбля - а это 83 года - Балет Игоря Моисеева выступал в Португалии лишь однажды в 2001 году", - уточнила она.

По словам замдиректора ансамбля, концерты моисеевцев состоятся 20 и 21 ноября в столице Португалии - Лиссабоне и пройдут на сцене Казино Эшторил, где будет представлена программа "Танцы народов мира".

"В ней собраны хореографические постановки Игоря Моисеева, ставшие мировой классикой, - русский танец "Лето", калмыцкий танец, арагонская хота на музыку Михаила Глинки, старинная городская кадриль из цикла танцев "Картинки прошлого", знаменитые моисеевские "Партизаны" и легендарное "Яблочко", - перечислила собеседница агентства. Она отметила, что концерты в Португалии приурочены к празднованию 240-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Затем ансамбль проведет шесть концертов в Испании. В программе тура - Севилья, Мурсия, Памплона, Сан-Себастьян, Мадрид, Сарагоса. "В Мадриде балет Игоря Моисеева выступит на сцене Королевского театра "Реал" в сопровождении оркестра ансамбля", - сказала замдиректора коллектива, добавив, что в Испании ансамбль будет выступать после 18-летнего перерыва. Завершится тур 4 декабря.

Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца был создан легендарным хореографом Игорем Моисеевым в 1937 году. Коллектив занимается художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира. Сам Игорь Моисеев поставил более 200 произведений, среди которых танцы, хореографические сюиты, картины, одноактные балеты, вошедшие в золотой фонд мировой классики. За многолетнюю историю существования коллектива им сохранено и творчески осмыслено фольклорное танцевальное наследие России и многих народов мира.