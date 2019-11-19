Во Франции вручили награды первого Каннского кинофестиваля, отмененного из-за войны

ПАРИЖ, 19 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Награды первого международного Каннского кинофестиваля, несостоявшегося в 1939 году из-за начала Второй мировой войны, вручили во Франции. Торжественная церемония состоялась в Орлеане - родном городе министра образования Франции с 1936 по 1939 годы Жана Зе, который был инициатором первого киносмотра.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Как выжить на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Как сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС советник-посланник по вопросам культуры посольства России во Франции Леонид Кадышев, присутствовавший на церемонии, высокие оценки жюри получили сразу несколько советских картин, заявленных в программе первого смотра. Лучшей актрисой жюри признало народную артистку СССР Марину Ладынину (1908-2003) за ее роль в музыкальном художественном фильме Ивана Пырьева "Трактористы". Ладынина, известная также по главным ролям в фильмах "Свинарка и пастух", "Кубанские казаки", "Богатая невеста", была не раз удостоена Сталинской премии.

Специальным призом жюри, по словам Кадышева, отмечена лента режиссера Сергея Эйзенштейна (1898-1948) "Александр Невский". Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат двух Сталинских премий, Эйзенштейн выступил режиссером и таких фильмов, как "Броненосец "Потемкин" и "Иван Грозный".

Главной награды имени Жана Зе удостоен фильм американского кинорежиссера Фрэнка Капры "Мистер Смит едет в Вашингтон" (Mr. Smith Goes to Washington). Американский актер Джеймс Стюарт (1908-1997), сыгравший в этой ленте главного героя, признан лучшим актером. Это звание он разделил с французским актером Гарри Бором, сыгравшем в фильме "Человек из Нигера" (L'homme du Niger).

Призом жюри кинофорума 1939 года отмечена картина французского режиссера Кристиана-Жака (1904-1994) "Ад ангелов" (L'Enfer des anges). В номинации "Лучший сценарий" победителем признан американский режиссер и писатель Гарсон Канин (1912-1999) за картину "Мать-одиночка" (Bachelor Mother).

Из истории Каннского кинофестиваля

Первый Каннский кинофестиваль планировалось провести в сентябре 1939 года. Идея учредить его родилась еще в 1932 году в противовес Венецианскому. Однако его проведение было сорвано из-за Второй мировой войны, таким образом первый фестиваль состоялся в 1946 году, а затем проходил ежегодно, за исключением 1948 и 1950 годов.

Самым большим успехом отечественной кинематографии в Канне стал в 1958 году фильм Михаила Калатозова "Летят журавли" с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым. Картина была рекомендована французским кинематографистом Клодом Лелушем, посмотревшем ее съемки на "Мосфильме". Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" и собрал лишь в одной Франции более 5,5 млн зрителей, войдя в тройку лидеров французского проката.

В 1968 году фестиваль закончился досрочно и без присуждения наград. Жан-Люк Годар и несколько его коллег-режиссеров потребовали досрочно прекратить показы в знак солидарности с бастующими по всей Франции рабочими и студентами.

В 2019 году смотр проходил на Лазурном берегу Франции с 14 по 25 мая. Главная награда была присуждена ленте южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".