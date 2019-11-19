Фирма "Мелодия" выпустила пластинки к 50-летию группы "Цветы"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" выпустила подарочное издание "Вперед в неизвестность" к 50-летию группы "Цветы" и 20-летию Театра Стаса Намина. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе компании.

"В состав подарочного издания вошли шесть виниловых пластинок, каждая из которых представляет отдельную веху в творчестве Стаса Намина, - рассказали в пресс-службе. - Это и песни, написанные для "Цветов", в издание включены студийный альбом "Окно в свободу", записанный на знаменитой лондонской Abbey Road, и московский концерт в Крокус Сити Холле, сочинения для театра - от детских мюзиклов до серьезных драматических спектаклей, произведение маэстро для симфонического оркестра - сюита "Осень в Петербурге", исполненная в Светлановском зале Московского Дома музыки".

Один из дисков посвящен экспериментам музыканта и композитора в "World music" - звучат армянские, индийские, африканские и русские мелодии. Альбом "Кама-сутра" - это импровизации гитариста Намина с приглашенными музыкантами в жанре арт-рок.

Помимо виниловых пластинок, каждый бокс содержит бонусы - два концертных DVD группы "Цветы": "Власть цветов" и "Человек разумный" и два оригинальных календаря на 2020 год.

"Мне кажется символичным, что та самая фирма "Мелодия", которая выпустила нашу первую гибкую пластиночку, сегодня, когда нам полвека, на новом витке жизни издала уникальный коллекционный виниловый сборник, включающий все, что сделали за эти 50 лет "Цветы" и я в своих сольных проектах", - цитирует пресс-служба Намина.

Группа "Цветы" была основана в Москве в 1969 году лидер-гитаристом, в то время студентом Института иностранных языков им. М. Тореза Стасом Наминым. Первую пластинку рок-музыканты записали в 1972 году.