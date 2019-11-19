В Пекине открылась Неделя российского кино

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия Недели российского кино в Пекине состоялась во вторник в Национальном музее кино КНР. В мероприятии приняли участие кинематографисты из России, представители посольства РФ, Российского культурного центра, руководство музея, журналисты двух стран, а также большое число зрителей, заинтересованных в российском кино.

В программу вошли восемь лент, которые в течение шести дней будут демонстрироваться на площадке Национального музея кино КНР. Это "Без меня" режиссера Кирилла Плетнева, "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого, "Вечная жизнь Александра Христофорова" (Евгений Шелякин), "Непрощенный" (Сарик Андреасян), "Со дна вершины" (Яна Поляруш, Тамара Цоцория и Константин Кутуев), "Танки" (Ким Дружинин), "Черновик" (Сергей Мокрицкий) и "Я худею" (Алексей Нужный). Показ каждого фильма состоится два раза.

Как сказал член российской делегации кинематографистов кинокритик Дмитрий Савельев, "достоинство программы [нынешней недели российского кино] заключается в том, что российское кино представлено разнообразно с точки зрения жанров, стилей и тем, которые реализованы в этих фильмах". "В программе есть и социальная фантастика - фильм "Черновик", и военная драма - "Танки", и лирическая комедия "Я худею", и фильм о спорте - программа очень широкая", - подчеркнул Савельев.

"Китайские зрители, которые придут в залы, смогут получить довольно разнообразное, не исчерпывающее, но разнообразное представление об интересах нашего кино и о тех путях, которыми оно пытается идти, чтобы достучаться до зрителя", - указал он.

Мост дружбы

По словам главы российской делегации, генерального директора арт-центра "Кинофест" Юлии Брагиной, "российские фильмы всегда прекрасно принимают в Китае". "Китайская аудитория одна из самых взыскательных и дружелюбных по отношению к российскому кино", - подчеркнула она.

В свою очередь выступающий на церемонии заместитель директора Национального музея кино Китая Тан Кайвэнь отметил, что "если фильм - это посол культуры, то неделя фильмов - это мост дружбы". "Восемь фильмов, представленные в программе, создадут отличную возможность для культурного обмена [между народами двух стран]", - добавил замглавы музея.

Советник посольства РФ в КНР Павел Лапин указал на то, что "Неделя российского кино - это очень важная платформа продвижения и сотрудничества". Он также отметил, что представленные в программе этого года восемь лент покажут китайскому зрителю картину российской жизни со всех сторон, позволят познакомиться с образом жизни россиян, понять русский менталитет.

Неделя российского кино в Пекине завершится 24 ноября. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры России, посольства РФ в КНР, Российского культурного центра в Пекине, а также Национального музея кино Китая. Представить российский кинематограф в Пекин также прибыли заслуженный артист РФ, режиссер Тимофей Федоров, режиссер фильма "Танки" Ким Дружинин, актер фильма "Черновик" Никита Волков.