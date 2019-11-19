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Три неопубликованных рассказа Шарлотты Бронте продали на аукционе в Париже за €780 тыс.

Издание The Yorkshire Post сообщает, что рукопись была приобретена Обществом Бронте с целью ее возврата в родной дом писательницы

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Небольшая рукопись английской писательницы Шарлотты Бронте (1816-1855) с тремя неопубликованными рассказами ушла с молотка на аукционе в Париже за €780 тыс. Об этом сообщил в Twitter аукционный дом Drouot, организовавший торги.

"Невероятная рукопись Шарлотты Бронте "Журнал для молодых людей", датируемая августом 1830 года, содержащая три неопубликованных сочинения автора, только что была продана за €780 тыс.", - говорится в этом сообщении.

По данным британской газеты The Yorkshire Post, рукопись была приобретена Обществом Бронте с целью ее возврата в родной дом писательницы, а ныне музей сестер Бронте в деревне Хоуорт. Музейные сотрудники уже пытались приобрести рукопись в 2011 году, однако тогда проиграли торги.

"Мы были полны решимости сделать все от нас зависящее, чтобы вернуть эту необычайную "маленькую книжку" в музей Бронте, и теперь не можем поверить в то, что она действительно вернется домой, туда, где была написана 189 лет назад", - заявила изданию представительница Общества Бронте Китти Райт.

Рукопись размерами 35 на 61 мм является одной из шести книг серии. В ней, в частности, содержатся рассказы "Письмо лорда Чарльза Велсли", "Полуночная песня" и "Журнал француза (продолжение)". По словам кураторов музея, изначально Шарлотта, будучи в возрасте всего 14 лет, писала этот журнал для игрушечных солдатиков, с которыми играла в детстве вместе со своим братом и сестрами.

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