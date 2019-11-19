Создатель фильма "Бумер" снимет фильм о единоборствах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Создатель фильма "Бумер" и сериала "Домашний арест" Петр Буслов снимет картину "Любовь" о единоборствах как альтернативу пагубным привычкам. Об этом он сообщил во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

В основе фильма - реальная история, которая произошла в Бразилии. "Жанр - социальная спортивная драма. Я давно хотел сделать фильм про единоборства, ищу себя в разных жанрах", - сказал Буслов.

По словам режиссера, главная героиня картины - девочка Люба, которая живет в провинции. Она наркоманка, ее случайно находит мама в притоне. И случайно девочка оказывается в спортзале, начинает тренировки, в итоге Люба становится чемпионкой по смешанным единоборствам.

Буслов отметил, что его фильм не станет "агиткой" здорового образа жизни, картина будет значительно глубже. Также, добавил он, в ленте планируется много зрелищных сцен. Исполнители главных ролей пока не называются.

Тему наркомании затронет и проект "Бешенство", на главную роль в фильме хотели бы пригласить Сергей Бурунова. Это история об одиноком отце, пытающемся собственными силами спасти сына от наркомании, увезя его в сибирские леса.

Кроме того, на очной защите продюсер Роман Борисевич представил будущий триллер "Свободное падение" про человека, который пытается выжить в открытом космосе. А Бакур Бакурадзе рассказал о проекте "Таня и война" про блокадный Ленинград.

Всего в очной защите участвует 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.