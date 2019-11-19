В России собираются снять фильм про Чикатило

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Хайп" планирует снять вымышленный детектив "Казнь" про советского серийного убийцу Андрея Чикатило. Об этом сообщил продюсер Илья Стюарт во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Приятно, что артисты категории "А" заинтересовались нашим проектом", - сказал продюсер.

Производственный бюджет фильма - 100 млн рублей. Создатели картины подчеркивают, что, несмотря на то, что речь в фильме пойдет о реальном маньяке, вся история вымышленная. В основе проекта лежат переосмысленные материалы по делу серийного убийцы Андрея Чикатило. Многие ходы и нюансы дела войдут в историю расследования.

"Фильм решен не в линейной подаче, его главная мысль: чтобы победить зло, надо стать еще большим злом", - отметил режиссер и сценарист Ладо Кватания. Он добавил, что актеры "Александр Паль и Виктор Сухоруков уже дали согласие сыграть в фильме". В свою очередь Паль отметил, что сценарий картины показался ему "очень крепким и крутым".

Всего в очной защите участвует 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает Экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.