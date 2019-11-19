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В России планируют снять семейную комедию про клоунов в костюмах Джокера и Бэтмена

При этом авторы будущей ленты не исключают, что при возникновении проблем с авторскими правами героев могут заменить

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Режиссер Эдуард Бордуков планирует снять фильм "Бумажные клоуны" про молодых актеров-аниматоров, которые вынуждены наряжаться в костюмы Бэтмена и Джокера. Об этом он сообщил во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

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"Мы выяснили, что Джокер сейчас - культовый герой в России, ему, к примеру, посвящена группа "ВКонтакте", в которой состоят почти 3 млн человек, - рассказал режиссер. - Фильм с одноименным названием бьет рекорды по кассовым сборам. Но сразу хотел бы развеять страхи: мы не будем снимать русскую историю про Джокера".

Бордуков пояснил, что они хотели бы с юмором и иронией рассказать про эпоху супергероев. Съемки планируют проводить в Нижнем Новгороде. Согласно сюжету, двое молодых актеров-аниматоров, которые мечтают построить свой театр, нанимает двенадцатилетний сын бизнесмена, который просит их нарядиться Джокером и Бэтмэном.

Глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова поинтересовалась у создателей будущего фильма, не будет ли у них проблем с авторскими правами при использовании образов Джокера и Бэтмена. Режиссер ответил, что артисты будут в нарядах, похожих на костюмы Джокера и Бэтмена, "насколько это будет возможно с юридической точки зрения". При этом не исключено, что при возникновении проблем героев могут и заменить.

Также на питчинге представили фильм "Пальма" про собаку, которая ждет хозяина у трапа самолета - картина выйдет на экраны 4 июня 2020 года. Роман Борисевич показал отрывки из анимационной картины "Коты Эрмитажа", которую планируют демонстрировать и за рубежом. Кроме того, Ренат Давлетьяров рассказал о военной драме "Летчик", прокат которой намечен на осень 2020 года.

Всего в очной защите участвуют 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает Экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

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