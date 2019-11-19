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Анна Матисон снимет фильм о "деле Бейлиса" с Безруковым в главной роли

Речь в фильме пойдет о расследовании убийства ученика Киево-Софийского духовного училища

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Режиссер Анна Матисон снимет исторический фильм со своим мужем, актером Сергеем Безруковым в главной роли. Об этом сообщил во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино, продюсер Андрей Савельев.

"Рабочее название фильма - "Дело Бейлиса", но мы приняли решение назвать его "Кровавый навет", - сказал продюсер.

В центре сюжета - история громкого судебного процесса Российской Империи - "дела Бейлиса", когда расследовалось убийство ученика Киево-Софийского духовного училища.

"Сергей Безруков сыграет главную роль, он перевоплотится в адвоката", - рассказала ТАСС Анна Матисон. Предполагается, что фильм будет создаваться в копродукции с Францией и Италией.

Также во вторник представили будущую военную драму "Литвяк" - художественный фильм, рассказывающий о советском летчике-истребителе Лидии Литвяк, которая сражалась в небе Сталинграда в 1943. Кроме того, экспертам презентовали романтическую комедию "Роза чайная" и "черную" комедию "Я убила мужа", в которых планирует сниматься Светлана Ходченкова.

Всего в очной защите участвуют 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает Экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

Теги
РоссияБезруков, Сергей Витальевич
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