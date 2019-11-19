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Scooter выступит в Москве и Петербурге в марте 2020 года

Концерты пройдут 12 марта в Санкт-Петербурге в клубе A2 Green Concert и 14 марта в московском Дворце спорта "Мегаспорт"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Немецкая группа Scooter даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге в марте 2020 года в рамках турне God Save The Rave. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организатора гастролей, компании NCA.

"Легендарная немецкая группа Scooter возвращается в Россию в рамках тура 2020 - God Save The Rave Tour. Концерты пройдут 12 марта в Санкт-Петербурге в клубе A2 Green Concert и 14 марта в Москве во Дворце спорта "Мегаспорт", - говорится в сообщении.

Сингл God Save The Rave был представлен в 2019 году. Тур пройдет в поддержку будущей, 20-й по счету пластинки группы.

Год назад концерты Scooter в Москве и Уфе были отменены из-за нарушения договоренностей со стороны организаторов шоу.

Группа Scooter основана в 1993 году фронтменом Хансом Петером Гердесом, более известным как Эйч Пи Бакстер. Коллектив играет электронную музыку. За свою историю Scooter продали 35 млн записей.

В 2017 году музыканты выступили в Крыму на севастопольском фестивале #ZBFest, из-за чего, по словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, им должно было грозить уголовное преследование на Украине.

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