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Боярский опроверг слухи о том, что он уйдет со сцены после своего юбилея

Народный артист России затруднился ответить, как появилась такая дезинформация
Михаил Боярский Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Михаил Боярский
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артист России Михаил Боярский опроверг появившееся во вторник в ряде СМИ сообщение о том, что после юбилея он, якобы, решил покинуть сцену.

"Нет, это не соответствует действительности", - сказал ТАСС Боярский в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения. Он затруднился ответить, как появилась такая дезинформация: "Я не знаю, это к журналистам, не ко мне. Сейчас у меня съемка, извините, пожалуйста, я на работе".

Свое 70-летие Михаил Боярский отметит 26 декабря.

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