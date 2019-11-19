Боярский опроверг слухи о том, что он уйдет со сцены после своего юбилея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артист России Михаил Боярский опроверг появившееся во вторник в ряде СМИ сообщение о том, что после юбилея он, якобы, решил покинуть сцену.

"Нет, это не соответствует действительности", - сказал ТАСС Боярский в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения. Он затруднился ответить, как появилась такая дезинформация: "Я не знаю, это к журналистам, не ко мне. Сейчас у меня съемка, извините, пожалуйста, я на работе".

Свое 70-летие Михаил Боярский отметит 26 декабря.