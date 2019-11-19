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Николай Хомерики снимет фильм про лыжницу Елену Вяльбе

Бюджет фильма - 220 млн рублей, съемки должны начаться в январе 2020 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Режиссер Николай Хомерики планирует снять художественный фильм "Удар с Востока" про лыжницу Елену Вяльбе. Об этом он сообщил во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

По словам режиссера, бюджет фильма - 220 млн рублей, "съемки должны начаться 28 января 2020 года". На презентации присутствовала сама Елена Вяльбе, которая отметила, что ей очень важно, каким будет фильм про ее жизнь.

Предполагается, что в фильме будут сниматься Надежда Маркова, Анна Уколова, Владимир Гостюхин и другие. В основе картины - история жизни Елены Вяльбе. Лыжница после ряда поражений решает покинуть спорт и заняться воспитанием ребенка. Но чтобы выручить команду, она соглашается принять участие в чемпионате мира 1997 года в Норвегии.

Алексей Пиманов рассказал о проекте "Одиннадцать молчаливых мужчин" - про ноябрь 1945 года, когда делегация московского футбольного клуба "Динамо" отправилась в Британию, чтобы сыграть серию матчей с британскими командами. Режиссер отметил, что хотел бы выпустить фильм в прокат зимой 2021 года. Он предположил, что картина соберет в прокате 2 млрд рублей, эта сумма очень удивила экспертов, которые усомнились в реальности такого расклада.

Кроме того, на очной защите представили музыкальный фильм "Счастье мое". Уже известно, что в фильме сыграют Юлия Пересильд и Сергей Безруков, также создатели картины надеются пригласить Федора Бондарчука.

Всего в очной защите участвуют 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает Экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

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