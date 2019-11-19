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Создатели фильма "Лед-2" просят у Фонда кино 75 млн рублей на досъемку картины

Сама лента выйдет в прокат 14 февраля 2020 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Создатели фильма Жоры Крыжовникова "Лед-2", который выйдет в прокат 14 февраля 2020 года, просят 75 млн рублей возвратных средств на досъемку картины. Об этом сообщил продюсер Михаил Врубель во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Мы практически сняли фильм, остался досъемочный блок, ждем зимний период", - сказал продюсер.

Он добавил, что фильм Жоры Крыжовникова, как и планировалось, выйдет в прокат 14 февраля 2020 года. "Мы просим у Фонда еще 75 млн рублей возвратных средств", - добавил Врубель, отметив, что трейлер картины уже посмотрели порядка 5 млн зрителей.

Фильм "Лед-2" - вторая часть спортивной драмы "Лед", которая вышла в прокат 14 февраля 2018 года и собрала большую кассу. Главные роли также исполняют Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова.

Всего в очной защите участвуют 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает Экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

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