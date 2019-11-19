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Слепаков и Вилкова написали сценарий для комедии "Чао" с Топольницкой в главной роли

Кроме того, в фильме появится итальянский певец Тото Кутуньо

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Ол медиа компани" планирует снять комедию про русских женщин в Италии под названием "Чао", на одну из главных ролей пригласят Юлию Топольницкую, снявшуюся в ставшем хитом клипе на песню "Экспонат" группы "Ленинград". Об этом сообщила сценарист проекта Ирина Вилкова во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Помогал мне писать сценарий Семен Слепаков <…> У нас простая комедия про русских женщин, которые едут за хорошей жизнью в Италию (одной из них будет актриса, которая снялась в клипе Шнура "На лабутенах"), и типичный срез русских женщин [в возрасте] около 30 [лет]. Все это заканчивается фарсом и трагикомедией. У нас очень патриотическое кино, потому что в итоге женщины остаются с русскими мужчинами", - сказала она.

Вилкова также отметила, что в фильме появится итальянский певец Тото Кутуньо. Выход картины планируется в 2021 году.

Всего в очной защите участвуют 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

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