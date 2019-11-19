Съемки фильма "Спасите Колю!" с Нагиевым в главной роли начнутся 1 февраля 2020 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Мотор фильм студия" планирует начать съемки фильма "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым в главной роли 1 февраля 2020 года. Об этом сообщила во вторник сценарист проекта Анна Курбатова в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Фильм "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым в главной роли - это не просто жанровая комедия, для нас - это светлое, лирическое кино, в котором мы делаем акцент на семейных ценностях, на отношениях отца и дочери. Съемки стартуют 1 февраля", - сказала она.

Режиссер фильма Дмитрий Губарев отметил, что в прокат фильм должен выйти 29 октября.

Всего в очной защите участвует 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

Фонд кино создан в 1995 году, основные его цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.