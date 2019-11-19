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Алексей Рыбин планирует снять фильм о звезде 80-х

Главные роли могут исполнить Николай Фоменко и Ксения Раппопорт

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Лига-фильм" планирует снять картину "Первый" о звезде рок-н-ролла 80-х годов с Николаем Фоменко и Ксенией Раппопорт в главных ролях. Об этом сообщил режиссер Алексей Рыбин во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Картину мы готовили три года, проводили внимательный кастинг, вдумчивые пробы. Действие картины происходит в 80-е годы и в наше время. В главной роли - Николай Фоменко, который горит этой ролью, его распирает энергия, и Ксения Раппопорт. Это кино о проблеме выбора: быть или не быть, предать - не предать", - сказал он.

Всего в очной защите участвуют 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

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