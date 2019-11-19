"Студия новой музыки" отметит 85-летие со дня рождения Шнитке концертом в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ансамбль солистов "Студия новой музыки" даст концерт в Рахманиновском зале Московской консерватории в день 85-летия со дня рождения композитора Альфреда Шнитке - 24 ноября. В программу войдут киносочинения маэстро, сообщил ТАСС во вторник художественный руководитель ансамбля Владимир Тарнопольский.

"Думаю, что мы чаще всех других коллективов России играем сочинения Шнитке, - отметил Тарнопольский. - Мы переиграли уже практически все, что написано Альфредом для камерных составов и камерного оркестра. Поскольку сейчас много таких программ ко дню рождения композитора, мы решили быть оригинальными и выбрали музыку к фильмам".

Под управлением дирижера Игоря Дронова коллектив исполнит саундтреки к "Маленьким трагедиям" (1979) и "Спорт, спорт, спорт" (1970), а также "Серенаду" для ансамбля, составленную из отрывков музыки Шнитке к разным фильмам. "Это очень интересное сочинение: полуджазовое, полуимправизационное, авангардное", - отметил худрук ансамбля.

Изюминкой вечера станет показ мультфильма "Стеклянная гармоника". "Режиссер Андрей Хржановский придет и лично расскажет о работе со Шнитке и истории этого фильма: лента выходила в борьбе с совершенно абсурдными цензурными требованиями", - добавил Тарнопольский.

Юбилейной дате также посвятит свое выступление Государственная академическая симфоническая капелла России. Со сцены Большого зала консерватории 21 ноября прозвучат "Стихи покаянные" для смешанного хора без сопровождения и Вторая симфония ("Святой Флориан") для солистов, хора и симфонического оркестра. Дирижер - Валерий Полянский.

Альфред Шнитке (1934-1998) - российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Каталог его произведений включает более 70 сочинений, это оперы "Одиннадцатая заповедь" (1962), "Жизнь с идиотом" (1991) и "Джезуальдо" (1993), балет "Лабиринты" (1971), оратория "Нагасаки" (1958), прелюдия памяти Дмитрия Шостаковича (1975), кантата "История доктора Иоганна Фауста" (1994). Кроме того, им написана музыка к десяткам фильмов, в том числе - "Комиссар" (режиссер Александр Аскольдов, 1967), "Ты и я" (режиссер Лариса Шепитько, 1971), "Восхождение" (режиссер Лариса Шепитько, 1976), "Экипаж" (режиссер Александр Митта, 1979), "Осень" (режиссер Андрей Хржановский, 1982), "Сказка странствий" (режиссер Александр Митта, 1983).