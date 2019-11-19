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Союз кинематографистов Петербурга предлагает сменить руководство "Ленфильма"

Союз считает, что гендиректор киностудии Эдуард Пичугин не справился с возложенными на него обязанностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский Союз кинематографистов подготовил обращение к президенту РФ в связи с ситуацией на "Ленфильме", в котором предлагает освободить гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина от занимаемой должности и осуществить ротацию состава ее совета директоров. Текст обращения был принят во вторник на общем собрании членов Санкт-Петербургской организации общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ".

"Мы считаем, что необходимо сделать следующее: освободить от должности генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Э.А. Пичугина как не справившегося с возложенными на него обязанностями; осуществить ротацию состава Совета директоров АО "Киностудия "Ленфильм"; провести проверку деятельности киностудии "Ленфильм" с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ", говорится в тексте обращения, зачитанном на собрании председателем организации Сергеем Снежкиным.

Кроме того, в обращении предлагается "поручить новым органам управления киностудии "Ленфильм" совместно с органами государственной власти разработать программу действий по финансовому оздоровлению киностудии "Ленфильм" и выводу ее из финансового и творческого кризиса". Отмечается, что указанная программа действий должна включать в себя целевое финансирование пяти-шести полнометражных проектов киностудии в год на протяжении ближайших пяти лет.

"Принято большинством голосов", - подвел на собрании Снежкин итоги голосования по тексту обращения.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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Союз кинематографистов Петербурга исключил гендиректора "Ленфильма" из своего правления
Причиной исключения Эдуарда Пичугина стало его постоянное отсутствие на заседаниях членов правления организации
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