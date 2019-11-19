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Любовь Аксенова, Евгений Кулик и Сергей Мезенцев снимутся в фильме о современной молодежи

Продюсером картины стал Илья Найшуллер

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Любовь Аксенова, Евгений Кулик, Павел Табаков и Сергей Мезенцев планируют принять участие в съемках комедии "Молодой человек". Об этом сообщил режиссер Александр Фомин во вторник в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино.

"Сильная сторона нашей истории - это актуальность темы, жизненный юмор, чистота жанра. Меня всегда вдохновляли советские комедии, которые учили зрителя чему-то хорошему, доброму. Наша история тоже о том, что в жизни главное не погоня за успехом, а любовь, дружба и семья, эта история о современной молодежи, о взрослении, мы стремимся к тому, чтобы комедия стала народной <…> Любовь Аксенова, Евгений Кулик, Павел Табаков, Сергей Мезенцев уже подтвердили свое участие", - сказал он.

Продюсером картины выступил Илья Найшуллер. "Я очень верю в этот сценарий, я смеюсь над этими ситуациями. Я думаю, что мы сможем сделать замечательное доброе коммерческое кино", - сказал он в своем видеообращении к экспертной комиссии Фонда.

Всего в очной защите участвуют 39 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Будущие фильмы оценивает Экспертный совет Фонда кино. Итоги отбора будут известны через несколько недель.

О Фонде кино

Фонд кино создан в 1995 году, его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава Фонда, согласно которой вводится еще один орган управления - Совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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