Союз кинематографистов Петербурга исключил гендиректора "Ленфильма" из своего правления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский Союз кинематографистов принял предложение, представленное для голосования на общем собрании членов организации во вторник, исключить генерального директора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина из своего правления, передает корреспондент ТАСС.

"Дело в том, что Эдуард Анатольевич, будучи членом нашего правления, ни на одно из заседаний не явился ни разу, и есть предложение исключить его из состава правления Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов", - сказал на собрании ответственный секретарь Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России Александр Бабаян.

Участники собрания поддержали предложение. "Принято", - подвел итоги голосования Бабаян.

Как пояснил Бабаян журналистам, в данном случае не идет речь об исключении Пичугина из числа членов Санкт-Петербургского Союза кинематографистов.