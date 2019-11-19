Количество участников Петербургского культурного форума превысило 40 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ), который прошел 14-16 ноября, в этом году собрал на своих площадках более 40 тыс. человек из 96 стран, поставив новый рекорд. Итоговые цифры опубликовала во вторник пресс-служба форума.

"В 2019 году участниками форума стали 40 тыс. 358 человек, из них 13 тыс. 532 участника профессионального потока, 26 тыс. 826 участников общественного потока. В число участников и спикеров форума вошли представители 96 государств, в том числе России. Форум посетили 56 официальных иностранных делегаций, включая страну-гостя и специальные программы, 18 из которых возглавляли министры культуры", - говорится в сообщении. По данным организаторов, в прошлом году форум принял 35 тыс. участников.

Программа форума включала 415 мероприятий, прошедших на 95 площадках. Основной площадкой форума по сложившейся традиции стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, деловая площадка развернула свою работу в Российском этнографическом музее, открытый лекторий "Культура 2.0" - в Центральном выставочном зале "Манеж". Почетный статус страны-гостя форума в 2019 году получил Китай.

Мероприятия деловой программы проходили в рамках 14 секций, каждая из которых была посвящена одной из областей культурной деятельности - музеям, театрам, кино, цирку, массовым коммуникациям и др. Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступил генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

В рамках Общественного потока прошли лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. Многие выставки, подготовленные к форуму, продолжили работу и после его завершения.