София Ротару примет участие в концерте "Песня года" в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинская певица София Ротару подтвердила свое участие в ежегодном концерте "Песня года" в Москве, сообщил во вторник ТАСС организатор шоу - компания АРС.

"Да, это так", - сказали в компании, отвечая на вопрос о согласии артистки принять участие в московском концерте. Шоу состоится 7 декабря на стадионе "ВТБ-Арена".

Ранее СМИ сообщили, что певица, отказавшаяся от участия в шоу в прошлом году, приедет в Москву в декабре. По информации "Комсомольской правды", помимо "Песни года", Ротару планирует еще несколько выступлений. В августе 2019 года Ротару выступила на международном конкурсе исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Ротару - народная артист СССР, чье творчество одинаково близко жителям Украины и России. В числе известных песен, которые она исполняет, такие композиции, как "Родина моя", "Верни мне музыку", "Червона рута", "Хуторянка".