Алексей Герман предложил провести открытые слушания по будущему "Ленфильма"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Режиссер, сценарист, член совета директоров "Ленфильма" Алексей Герман призвал Союз кинематографистов Петербурга представить четкую программу вывода киностудии из кризисной ситуации и провести открытые слушания по этому вопросу. Об этом он сообщил во вторник ТАСС, комментируя принятое на общем собрании организации обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о смене руководства киностудии, проведении проверок ее деятельности и разработки новой программы по ее финансовому оздоровлению.

"Я бы об этой теме хоть как-то поговорил, если бы была представлена какая-то внятная программа, бизнес-план, но его же нет [со стороны Союза кинематографистов Петербурга]. Эта, на мой взгляд, умирающая организация высказывает свою точку зрения, не подкрепленную какой-то программой. Если Союз кинематографистов Петербурга хочет что-то изменить, то мой совет руководству организации, в которой я не состою, состоит в том, что давайте сделаем открытые слушания при поддержке министерства культуры, представьте нормальную, четко сформулированную программу того, что надо сделать", - сказал Герман.

Режиссер убежден, что при всей сложности нынешнего положения "возродить студию возможно, и терять ее нельзя". По его мнению, будущее "Ленфильма" должно быть темой именно профессиональной дискуссии, на основе которой, "возможно, стоит корректировать программу развития студии". "Где все эти годы был Союз кинематографистов Петербурга? Обидно, что все превращается в склоку. Зачем? Я не понимаю", - добавил Герман.

На состоявшемся во вторник общем собрании членов Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России был принят текст обращения к президенту РФ в связи с ситуацией на "Ленфильме", в котором предлагается осуществить смену руководства киностудии, провести проверки деятельности киностудии с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ, а также разработать новую программу по финансовому оздоровлению "Ленфильма". Отмечается, что такая программа должна включать в себя целевое финансирование пяти-шести полнометражных проектов киностудии в год на протяжении ближайших пяти лет.