На северо-западе Франции начал показы ежегодный фестиваль российского кино

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль российского кино начал во вторник показы фильмов во французском городе Онфлере (регион Нормандия). Французские зрители увидели первые фильмы фестивальной программы, сообщила ТАСС официальный представитель смотра Елена Дюффорт.

На экранах городских кинотеатров показаны картина Никиты Михалкова "Родня" и новый фильм Валерии Гай Германики "Мысленный волк". В среду вечером, по словам Дюффорт, будет дан официальной старт конкурсу фестиваля, после чего зрители увидят новую комедию режиссера Анны Пармас "Давай разведемся!".

В этом году фестиваль российского кино в Онфлере проходит в 27-й раз. Его главной теме - семье - посвящена ретроспектива, подготовленная оргкомитетом киносмотра совместно с киноконцерном Мосфильм, а также специальная тематическая программа, включающая фильмы "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Близкие" Ксении Зуевой, "Сестренка" Александра Галибина.

Специальным событием фестиваля станет показ нового фильма Василия Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", выходящий на экраны в России 28 ноября. Для любителей классической музыки в тематической программе "Взгляд на прошлое" фестиваль покажет фильм Юсупа Разыкова "Танец с саблями".

Восемь конкурсантов

В конкурсе онфлерского фестиваля в этом году заявлены восемь кинолент: "Воскресенье" Светланы Проскуриной, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Простой карандаш" Натальи Назаровой, "Текст" Клима Шипенко, "Элефант" Алексея Красовского, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.

Председателем жюри избран французский кинорежиссер, обладатель премии "Сезар" Жерар Кравчик. Оценивать работы конкурсантов также будут актриса Жюли Деларм, режиссер Алин-Луиз Иссерманн, журналист Ги Конопники, сценарист Мари-Пьер Тома.

Помимо Гран-при фестиваля, жюри вручит призы за лучший сценарий, за лучшую женскую и мужскую роли, за лучший дебют и приз зрительских симпатий.

Оргкомитет киносмотра подготовил разнообразную внеконкурсную программу, включающую художественные и документальные фильмы, а также мультфильмы. В рамках деловой программы в Онфлере пройдет круглый стол, участники которого обсудят вопросы продвижения российского кинематографа в странах Европы.

Более 500 фильмов

Первый фестиваль российского кино прошел во французском Онфлере в 1995 году по инициативе властей города. С 2000 года киносмотр организует французская Ассоциация друзей фестиваля российского кино в Онфлере при поддержке Минкультуры РФ и посольства России во Франции. С российской стороны его партнерами выступают Фонд социальных и культурных инициатив, Российский центр науки и культуры в Париже, Мосфильм, с французской - Генеральный совет Кальвадоса.

За более чем два десятилетия французским зрителям были показаны около 500 фильмов российского производства. Победители конкурса будут объявлены в субботу, 23 ноября. На следующий день фестиваль завершит свою работу.