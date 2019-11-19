Сокуров "не видит смысла" в действиях Союза кинематографистов Петербурга по "Ленфильму"

"С деятельностью этого союза не знаком, я не знаю, кто туда входит, кто составляет суждения какие-то, даже не могу ничего сказать. [Председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России] Сергей Снежкин - человек, работавший довольно долго с "Ленфильмом", и если он сейчас осуждает за что-то студию, то, может быть, ему тоже надо взять на себя часть ответственности за эти проблемы. Но главное, что надо дождаться заявления Совета директоров, мне кажется, потому что поднимать такую кампанию, наверное, можно, но смысла в этом я не вижу", - сказал Сокуров ТАСС.

По его мнению, совет директоров "Ленфильма" должен официально выразить свою точку зрения "на те претензии, если они есть, в заявлении Снежкина, если там есть абсолютно четкие, конкретные претензии, соображения". "А просто общественный пафос - этого мало для решения судьбы студии, на мой взгляд", - добавил он.

В 2012 году Сокуров вместе с продюсером Андреем Сигле представил концепцию развития "Ленфильма" на открытом общественном обсуждении, организованном по инициативе Министерства культуры РФ. Однако утверждена была другая концепция, представленная тогдашним председателем совета директоров "Ленфильма" Эдуардом Пичугиным и режиссером Сергеем Снежкиным. В октябре 2012 года Сокуров был включен в обновленный состав Совета директоров "Ленфильма", который возглавил Федор Бондарчук, однако позднее объявил о выходе из него.

"Неконструктивная позиция"

Режиссер, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, член совета директоров компании "Ленфильм" Сергей Сельянов считает позицию руководства петербургского Союза кинематографистов субъективной и неконструктивной.

"[Председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России] Сергей Снежкин до недавнего времени был членом совета директоров ["Ленфильма"]. Поскольку его вывели из состава совета директоров, то, возможно, в нем какая-то обида затаилась. Конструктива в его позиции нет", - сказал он во вторник ТАСС, комментируя принятое на общем собрании организации обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о смене руководства киностудии, проведении проверок ее деятельности и разработки новой программы по ее финансовому оздоровлению.

Сельянов отметил, что деятельность "Ленфильма" за последние несколько проверялась различными организациям множество раз. "Но ничего не нашли, никаких нарушений, более того - даже поставили в пример. Студия в очередной раз получила поддержку - ее планы развития - от президента страны, и как-то, наверное, глупо в этой ситуации что-то менять", - добавил он.

Летом нынешнего года Снежкин был исключен Росимуществом (представитель собственника, то есть государства) из состава совета директоров "Ленфильма", но продолжил сотрудничество с киностудией.