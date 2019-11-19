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Денис Мацуев и симфонический оркестр Татарстана исполнили концерт Прокофьева в Казани

В рамках фестиваля "Денис Мацуев у друзей" также состоялся отбор юных музыкантов из Казани для участия в летней творческой школе
Пианист Денис Мацуев (слева) и дирижер Александр Сладковский (справа) на музыкальном фестивале в Казани Диана Самохина/ТАСС
Описание
Пианист Денис Мацуев (слева) и дирижер Александр Сладковский (справа) на музыкальном фестивале в Казани
© Диана Самохина/ТАСС

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского исполнили Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева на музыкальном фестивале "Денис Мацуев у друзей" в Казани.

"Сейчас мы будем играть "Эверест" среди фортепианных концертов, Второй Прокофьева, и я уверен, что этот "Эверест" будет совместным, потому что поддержка коллектива, моего любимого и дорогого, всегда именно подводит тебя к этому "Эвересту", - сказал Мацуев журналистам перед выступлением в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева.

По словам пианиста, их дружба со Сладковским "подтверждена годами". "Дружба, конечно же, переносится на сцену, потому что когда ты играешь с близким другом, это особое ощущение, если все совпадает, то это дорогого стоит", - сказал он.

Во втором отделении оркестр исполнил Пятую симфонию Густава Малера.

Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев у друзей" прошел в Татарстане в седьмой раз. Он считается одним из самых крупных мероприятий, проводимых симфоническим оркестром Татарстана вместе с российским исполнителем. В рамках фестиваля прошли отбор юных музыкантов из Казани в Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Новые имена" имени И. Н. Вороновой, гала-концерт, вручение свидетельств о назначении стипендий и сертификатов победителям отборочного тура для дальнейшего участия в летней творческой школе.

Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичПрокофьев, Сергей СергеевичТатарстан
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