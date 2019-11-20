Большой театр представляет премьеру балета "Жизель" в редакции Алексея Ратманского

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене готовится выпустить первую балетную премьеру 244-го сезона, которой станет балет Адольфа Адана "Жизель" в редакции Алексея Ратманского. В среду состоится генеральная репетиция нового спектакля, серия премьерных показов которого пройдет с 21 по 24 ноября, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Жизель" - главный балет эпохи романтизма. Он был создан в 1841 году для юной танцовщицы Карлотты Гризи. Либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли по легенде, пересказанной Генрихом Гейне. Хореография Жана Коралли с участием Жюля Перро", - дала историческую справку собеседница агентства.

Таким было начало легендарного балета, который за время своего существования претерпел много редакций, продолжила Новикова. По ее словам, в Большом театре "Жизель" идет с 1843 года в разных редакциях: П. И. Дидье, К. Балзиса, В. Рейзингера, А. Н. Богданова, И. Мендеса, А. А. Горского, Л. М. Лавровского, В. В. Васильева и Ю. Н. Григоровича.

"Партия заглавной героини балета, никогда надолго не покидавшего сцены Большого, украшала репертуар практически всех ведущих балерин его труппы. В прошлом веке ее танцевали Марина Семенова, Галина Уланова, Марина Кондратьева, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова, Людмила Семеняка", - перечислила пресс-атташе.

"Новую постановку балета Адольфа Адана "Жизель" (либретто Теофиля Готье и Жюля-Анри де Сен-Жоржа, хореография Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа) на Исторической сцене Большого представит один из самых известных хореографов современности - Алексей Ратманский", - сказала Новикова, добавив, что в разные годы для Большого театра этим хореографом были осуществлены постановки балетов "Светлый ручей", "Пламя Парижа", "Корсар", "Утраченные иллюзии", "Ромео и Джульетта", "Русские сезоны".

Сценографию и костюмы для "Жизели" выполнил художник Роберт Пердзиола (с использованием эскизов Александра Бенуа). За дирижерским пультом - Павел Клиничев. Главные партии репетируют Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Артемий Беляков, Артем Овчаренко, Якопо Тисси и другие, проинформировала пресс-атташе.

Редакция Ратманского

Своим видением спектакля поделился его постановщик Алексей Ратманский.

"Жизель" - один из главных балетов нашего репертуара. И он довольно хорошо сохранился. Но когда балет живет около двух веков, он неминуемо видоизменяется, поэтому какие-то вещи, которые были важны его создателям, были утрачены. Даже в части хореографии сегодня уже трудно сказать, что принадлежит Жюлю Перро или Коралли, а что позднее дополнили Сен-Лион и Петипа", - прокомментировал хореограф.

По его словам, "источников очень много, и они противоречивые". "Есть источники, описывающие французский спектакль 1860-х годов - записи Жюстамана, и есть записи спектакля, существовавшего в России, в частности, запись Сергеева той редакции, которую Петипа делал для Анны Павловой", - пояснил Ратманский.

"Это старинный спектакль, который мы переставляем современными средствами - современные актеры, тела, техника, - подчеркнул он. - Время сегодня идет в 10 раз быстрее, чем тогда. Мы не пытаемся воссоздать музейный экспонат. На репетициях мы ищем органичное существование и мотивацию поступков, понятную современным артистам".

При этом Ратманский не поддержал общепринятое мнение о том, что техника прогрессирует. "Опыт показывает, что это не так, и многие вещи исполнить невероятно трудно. Ушла филигранность, быстрота, техника стоп и заносок. Акцент многие годы делался на больших, эффектных, практически цирковых движениях, между которыми актеру надо было отдыхать - и оказалось, что техническая вязь, когда все заполнено движением, была очень сильно прорежена", - посетовал балетмейстер.

"Вместе с тем, какие-то вещи, которое исчезли и кажутся мне важными поэтическими и значительными, мы пытаемся вернуть. Что-то из этого детально описано, а что-то мы стараемся делать в стиле - так, чтобы он не выбивался и не выглядел новоделом. Мы возвращаемся к первоначальной, христианской концовке, когда Жизель прощает Альберта и благословляет его брак с Батильдой", - заключил Ратманский.