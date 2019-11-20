Хотиненко поддержал введение ребейтов для иностранных киностудий в России

СОЧИ, 20 ноября. /ТАСС/. Режиссер Владимир Хотиненко поддерживает введение в России системы ребейтов - частичной компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории страны для иностранных кинокомпаний. Об этом он рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, на Сочинском международном кинофестивале, проходящем с 16 по 21 ноября.

"История ребейтов - это очень серьезная история. В Калининграде [она] работает, поэтому туда ломятся люди снимать, и в Будапеште это все произошло абсолютно четко. Это было спасение, потому что мы там нашли все, включая эту улицу Шпигельгассе (улица, на которой в Цюрихе жил Владимир Ленин - прим. ТАСС) буквально почти", - отметил режиссер, рассказывая о съемках своего нового фильма "Ленин. Неизбежность", которые прошли в столице Венгрии.