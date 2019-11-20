Старинные башни открыли после реставрации в горах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Боевую и две жилые башни XIV-XVI веков открыли в горном Галанчожском районе Чечни после реставрации, сообщил журналистам министр культуры региона Хож-Бауди Дааев в среду.

С 1944 года эта территория пустовала, а башни были закрыты. "Весной этого года были начаты работы по восстановлению этих объектов, являющихся свидетелем страшной трагедии 1944 года. Восстановление Хайбахской боевой башни символизирует возрождение этих красивейших горных мест, которые пустовали 75 лет", - отметил Дааев.

Сейчас башни смогут посещать туристы и жители региона.

В горном районе также планируют провести работы по реконструкции на объектах культурного наследия в Эгичож, Ялхарой и Цечу Ахке. Кроме того, по решению главы Чечни, на территории бывшего села Хайбах появится мемориальный комплекс в память о его погибших жителях.

"В феврале 1944 года в селе Хайбах Галанчожского района Чечни заживо были сожжены несколько сот жителей, которых не смогли вывезти на равнину для отправки в Сибирь. После возвращения из ссылки ни одному человеку не разрешили поселиться в этих горах там, где они жили. Сейчас мы принимаем интенсивные меры по возрождению района, прокладываем дороги, реставрируем жилые и сторожевые башни, создаем условия для того, чтобы вдохнуть снова жизнь в родные горы", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте", комментируя восстановление башен.

Галанчожский район располагается в горах на юго-западе Чечни, к югу от крупного села Ачхой-Мартан. Как административно-территориальная единица существовал в 1925-1944 годах, был воссоздан в 2012 году. В настоящее время правительством Чечни разработана комплексная программа по восстановлению района, в рамках которой планируется создать семь муниципальных образований с инфраструктурой и домами для тех, кто вернется в родовые села.