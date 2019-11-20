Фестиваль камерной музыки "Пять вечеров" пройдет в декабре в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Фестиваль современной камерной музыки "Пять вечеров" пройдет 10-14 декабря в Москве. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

"Союз композиторов России впервые за много лет проведет в Москве фестиваль-смотр новой музыки. Прозвучат сочинения наших коллег из Санкт-Петербурга и Новосибирска, Карелии и Владикавказа, Ростова-на-Дону и Башкортостана, Москвы, Ярославля, Екатеринбурга, Саратова и многих других регионов нашей страны. Благодаря фестивалю "Пять вечеров", конкурсу AVANTI (Всероссийский конкурс композиторов - прим. ТАСС) и другим начинаниям Союза, мы, наконец, получили возможность увидеть реальную картину музыкальной жизни России", - цитирует пресс-служба композитора и почетного председателя Совета Союза композиторов России Александра Чайковского.

В концертах примут участие ведущие исполнители современной музыки - ансамбль солистов "Студия новой музыки", квартет флейт "Сиринкс", Сергей Чирков (баян), Михаил Турпанов (фортепиано), Евгений Субботин (скрипка), Аяко Танабэ (скрипка), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Станислав Швец (бас) и другие музыканты.

По словам председателя совета Союза композиторов России Алексея Рыбникова, гостей ждут самые интересные камерные сочинения композиторов со всей России. "Мы будем знакомить слушателей с современной классической музыкой, а музыканты-профессионалы, заинтересованные в новом репертуаре, откроют для себя новые сочинения и, возможно, новые имена", - отметил он.

Со своей стороны, генеральный директор Союза Карина Абрамян напомнила, что для программы фестиваля отобраны самые интересные сочинения композиторов региональных отделений организации. Она также сообщила, что совместно с порталом Культура.рф будет организована онлайн-трансляция всех пяти вечеров. "Наш опыт показывает, что современная музыка может собирать достаточно большую аудиторию, пример тому, трансляция заключительного концерта конкурса AVANTI, которую посмотрели 216 тыс. человек", - добавила она.

Всего в концертах примут участие более 40 авторов из 19 российских регионов. Концерты пройдут в Московском доме композиторов. Фестиваль проходит при поддержке Российского музыкального союза и Росконцерта.