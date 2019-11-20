Вадим Верник запускает в МХТ имени Чехова проект "Мхатовские пятницы"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова запускает 22 ноября новый цикл вечеров под названием "Мхатовские пятницы". Героиней первого вечера станет актриса прославленной труппы, народная артистка России Наталья Тенякова, сообщил в среду ТАСС автор и ведущий проекта, заместитель художественного руководителя МХТ, журналист Вадим Верник.

"Мхатовские пятницы", которые будут проходить на Новой и Малой сценах МХТ, задуманы как неформальные встречи с актерами Московского Художественного театра разных поколений", - определил идею цикла собеседник агентства. По его словам, в каждом "вечере" зрителей ждет искренний разговор с героем о жизни, творческом пути и самых неожиданных поворотах судьбы. "А у актеров есть отличный шанс воплотить на "пятничной" сцене свои сокровенные творческие мечты", - добавил Верник.

Он рассказал, что формат встреч будет разнообразным: это театрализованные, музыкальные, интерактивные, а также экспериментальные представления, которые заранее будут срежиссированы. "Так, вечер Натальи Теняковой мы готовим вместе с Михаилом Рахлиным, который выступит в качестве режиссера и последующих "Мхатовских пятниц", - проинформировал Верник.

"Очень рад, что Наталья Максимовна [Тенякова] согласилась открыть наш новый цикл, который, благодаря ей, начнется с высокой ноты. Достаточно сказать, что билеты на этот вечер были раскуплены моментально", - оценил ведущий. Не раскрывая всех подробностей вечера, он сообщил, что вместе с героиней в программе примут участие актрисы Дарья Мороз и Ксения Лаврова-Глинка, режиссеры Владимир Меньшов и Марина Брусникина, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Пока "Мхатовские пятницы" планируется проводить раз в месяц. Уже известно, что следующий вечер цикла состоится 20 декабря и будет посвящен заслуженному артисту РФ Алексею Кравченко. Затем героем пятничного вечера станет народный артист России Сергей Сосновский. "А в феврале мы хотим представить крупным планом недавних выпускников Школы-студии МХАТ, артистов театра и одновременно участников молодежной музыкальной группы "Жена в очках", - поделился Верник.

Он отметил, что сейчас в труппе МХТ очень яркое молодое поколение. "В декабре выйдет спектакль "Сахарный немец" по интереснейшей книге полузабытого писателя Сергея Клычкова, который ставит режиссер Уланбек Баялиев, занявший в своей работе много молодых актеров. Худрук МХТ Сергей Женовач начал репетировать "В окопах Сталинграда" по повести Виктора Некрасова, где также участвуют в основном молодые актеры. Чтобы зрители могли ближе и лучше узнать артистов МХТ и задуманы современные театральные "посиделки", или "Мхатовские пятницы", - заключил автор проекта.