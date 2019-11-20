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В Ингушетии обнаружили древний языческий храм бога плодородия и скотоводства

Он находится на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря

МАГАС, 20 ноября. /Корр. ТАСС Марем Местоева/. Археологи в Ингушетии на одной из горных вершин Джейрахского района обнаружили древний языческий храм бога плодородия и скотоводства. Об этом ТАСС рассказал замдиректора археологического центра Ингушетии им. Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.

"Мы исследовали скалистый хребет и на одной из горных вершин выявили древнюю постройку, - сообщил Гадиев. - У нас есть все основания полагать, что это языческий храм, посвященный покровителю плодородия и скотоводства Гал-Ерд".

По его словам, храм находится на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, однако несмотря на такую значительную высоту там вполне возможна организация археологических работ, но только в летний период. "Летом мы обязательно проведем полноценные археологические работы на этом памятнике, выясним, какие обряды проводились на его территории и установим его дату", - добавил Гадиев.

В Ингушетии около 1,5 тыс. памятников истории и культуры, которые расположены в горном Джейрахском районе, а также несколько десятков языческих храмов. Также в горах Ингушетии расположен Тхаба-Ерды - древнейший христианский храм на территории РФ, который датируется примерно IX веком.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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